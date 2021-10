Putin schválil dni pracovného pokoja: Ich cieľom je spomaliť šírenie KORONAVÍRUSU

"Teraz je veľmi dôležité zvládnuť vrchol novej vlny epidémie... Rozhodne podporujem návrh o vyhlásení dní pracovného pokoja so zachovaním platu pre zamestnancov od 30. októbra do 7. novembra vrátane," vyhlásil Putin na krízovom rokovaní vlády. Putin dal zároveň jednotlivým regionálnym vládam právomoc na prípadné vyhlásenie ďalších dní pracovného pokoja, a to už od 23. októbra, ak si to vyžaduje tamojšia situácia.

Šéf Kremľa zároveň vyzval obyvateľov krajiny k tomu, aby sa dali zaočkovať a aby zostali doma, ak ochorejú. "Ide o vašu ochranu, vašu bezpečnosť, o váš život a koniec koncov aj o zdravie vašich príbuzných," uviedol Putin.

Zavedenie mimoriadnych dní pracovného pokoja na celom území Ruska navrhla pred niekoľkými dňami ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová.

Zlá situácia v Rusku

V uplynulých týždňoch Rusko pravidelne zaznamenáva rekordné denné počty nakazených aj úmrtí. V stredu v krajine už druhý deň v poradí hlásili rekord v počte úmrtí súvisiacich s covidom. za uplynulých 24 hodín tam zaevidovali 1028 úmrtí a 34.073 nových prípadov. V súčasnosti v krajine evidujú viac ako 800.00 aktívnych prípadov.

Celkový počet nakazených v Rusku už presiahol hranicu ôsmich miliónov – od začiatku pandémie sa tam koronavírusom nakazilo takmer 8,1 milióna ľudí a zaznamenali 226.353 úmrtí. Pandémia koronavírusu najviac zasiahla metropolu Moskva, v ktorej od začiatku pandémie zaznamenali už viac ako 1,7 milióna nakazených a vyše 30.300 ľudí.