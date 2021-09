FOTO V Nemecku sa začali voľby do Spolkového snemu: Poznáte top kandidátov?

Volebný systém v Nemecku je pomerne zložitý. Každý z voličov má totiž dva hlasy. Prvý odovzdáva priamo kandidátovi vo svojom volebnom obvode a druhým hlasuje za niektorú z politických strán. Vo voľbách môžu voliť iba nemeckí občania, ktorí majú viac ako 18 rokov. V krajine by tento rok malo byť približne 2,8 milióna prvovoličov.

Volebné miestnosti uzavrú o 18.00 h, krátko na to budú k dispozícii prvé odhady. Vo voľbách sa tento rok o priazeň voličov uchádza 47 politických strán. Na to, aby sa strana dostala do Spolkového snemu, potrebuje získať najmenej päť percent hlasov a mať troch kandidátov, ktorých voliči zvolia v priamych voľbách, uvádza stanica Deutsche Welle (DW). Vo volebných prieskumoch vedú tri strany — stredopravicová konzervatívna únia CDU/CSU Angely Merkelovej, stredoľavicová Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) a strana Zelených.

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

Okrem toho sa podľa Deutsche Welle očakáva, že v Bundestagu by mali mať zastúpenie aj liberálna Slobodná demokratická strana (FDP), krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) a strana Ľavica. Všetky tieto strany majú v Spolkovom sneme zastúpenie aj v súčasnosti. Predvolebná kampaň sa sústredila na otázky spojené s klimatickou krízou a znížením emisií skleníkových plynov, s bojom proti pandémii COVID-19 a ňou spôsobenou zhoršenou ekonomickou situáciou, ako aj podporou vlády pre Európsku úniu a NATO. Nemci si vo voľbách síce priamo nevolia nového kancelára, avšak najsilnejšie strany určili svojich kandidátov na tento post.

Armin Laschet (60) je kandidátom na post kancelára Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angely Merkelovej. Laschet je premiérom najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Spočiatku bol vedúcim kandidátom, avšak neskôr v priebehu kampane sa jeho pozícia oslabila. Uškodilo mu aj video, ktoré zachytáva, ako sa usmieva počas júlovej spomienkovej udalosti na obete ničivých záplav v Nemecku, uvádza denník The Washington Post.

Zdroj: SITA/AP Photo/Martin Meissner

Olaf Scholz (63) je kandidátom SPD a podľa denníka New York Times je považovaný za politicky najskúsenejšieho. Scholz je v súčasnosti nemeckým ministrom financií a od roku 2018 tiež vicekancelárom. V predchádzajúcej vláde Angely Merkelovej pôsobil tiež na poste ministra práce. V posledných týždňoch jeho popularita medzi Nemcami narástla. Jeho strana začiatkom septembra predbehla v prieskumoch úniu CDU/CSU a odvtedy vedie.

Zdroj: SITA/Soeren Stache/dpa via AP

Annalena Baerbocková (40) je kandidátkou strany Zelených. Je najmladšou a jedinou ženskou kandidátkou na post kancelára. Po tom, ako bola ohlásená jej nominácia, prvé dojmy naznačovali, že má vo voľbách šancu. Avšak neskôr ju jej protivníci začali kritizovať pre nedostatok skúseností s politikou a pre plagiátorstvo.

Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Probst, File