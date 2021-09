Český horolezec prehovorili o dráme v Pakistane: Po úspešnej záchrane sa dozvedel čudnú vec!

GILGIT/PRAHA - Nie je to tak, že by sme tam umierali, vyhlásil v stredu český horolezec Jakub Vlček, ktorý spoločne s ďalším Čechom Petrom Mackom a s ich pakistanským kolegom Vadžídulláhom Nagrím pri nevydarenom zostupe uviazli pod vrcholom pakistanskej hory Rakapoši. ČTK v telefonáte popísal, aká bola situácia v nadmorskej výške vyše 6000 metrov nad morom, kde niekoľko dní prežívali. Vrtuľníky pakistanskej armády skupinu v stredu ráno vyslobodili, keď sa horolezcom podarilo zísť do nižšej polohy.

Nutnosť záchrany si podľa Vlčka vyžiadal pomalší zostup, než bolo v pláne, sprevádzaný horším počasím. To bránilo aj záchrannej misii, ktorú pre trojicu vypravili pakistanskí záchranári.

"Vystúpili sme na vrchol a ešte sme chceli zostúpiť do tábora do 6900 metrov nad morom do stanu. Akurát náš kolega zostupoval dosť pomaly. Išli sme napred, potom prišla tma, tak sme si povedali, že radšej počkáme pred takýmto terénnym zlomom," povedal Vlček. Následne horolezci zistili, že sa im zostúpiť nepodarí a noc strávili v bivaku, kde spali predchádzajúcu noc pred pokorením 7788 metrov vysokej hory.

Wajidullah Nagri successfully summits Rakaposhi to become the 2nd Pakistani to climb this mountain. The first one to do so was Col Sher Khan in 1979. pic.twitter.com/N3LpjYC1Dc — Faizan Lakhani (@faizanlakhani) September 8, 2021

Pomalý zostup Nagrího

"To, čo by sme my išli dve hodiny, sme nakoniec išli päť až sedem hodín," uviedol Vlček s tým, že práve pomalý zostup Nagrího situáciu skomplikoval. Ďalší deň sa im podarilo zísť do tábora v 6900 metroch, kde kvôli hmle prenocovali. Ráno však zistili, že ďalšiu cestu nedovolí počasie.

"Dali sme vedieť, kde sme, nečakali sme v tú chvíľu žiadnu záchranu, pretože v hmle vrtuľník pristávať nemôže," opisuje Vlček. Napriek tomu nakoniec v tamojšom stane museli na pomoc aj kvôli zhoršujúcemu sa Nagrího stavu počkať. Vo vysokej nadmorskej výške hrozí akútna horská choroba, ktorú v takýchto podmienkach spôsobuje nedostatok kyslíka. Prejavuje sa napríklad neistotou, únavou, zvracaním a hrozí riziko dehydratácie. Môže nasledovať vysokohorský opuch pľúc alebo mozgu, pri dlhších problémoch i smrť.

Wajidullah Nagri and two fellow climbers Peter Macek and Jakub Vicek of the Czech Republic who were stranded due to bad weather at a height of 6900-M at Rakaposhi finally rescued by the Pakistan Army Aviation.

Thanks to Pakistan Army Aviation and rescue team.

- ACP pic.twitter.com/x2pjNIEoqp — Faizan Lakhani (@faizanlakhani) September 15, 2021

V stane pre dvoch sa tlačili traja

"Nejaká zmätenosť a neschopnosť rozhodovania, to my sme vôbec nemali. Naopak (Nagrí) ten bol dosť zmätený, spúšťali sme ho na lane, stále odo mňa chcel, aby som mu kontroloval sedák, nebol si istý, čo robíme," povedal Vlček. Ani stan však kvôli chladu neposkytoval bezpečné útočisko.

Sajid Ali Sadapara reached Giglit to join rescue Operation to evacuate Wajidullah Nagri and two fellow climbers Peter Macek and Jakub Vicek of the Czech Republic who are stranded due to bad weather at Rakaposhi . Ali Raza Sadpara, Ali Musa Sadpara are ready in Skardu to join

-ACP pic.twitter.com/aMZOTK3fLC — Faizan Lakhani (@faizanlakhani) September 14, 2021

"Najhorším problémom bola vlhkosť. Tým ako človek varí, odparuje sa voda v stane, kondenzuje, v noci zmrzne, urobí sa krusta a ráno sa začne topiť. V stane pre dvoch sme spali v troch, takže stlačení na stenách, spacáky boli mokré," opísal horolezec. S Nagrím si v mraze navzájom zohrievali premrznuté ruky. Po záchrane boli horolezci dopravení do nemocnice v severopakistanskom meste Gilgit.

"Teraz som sa dozvedel, že to vyzerá, že umierame. Ležím síce na posteli, predtým som sedel na chodbe pri okne, ale som proste úplne v pohode," uviedol Vlček. Je teraz v nemocnici na pozorovaní kvôli omrzline na prste a nedostatku tekutín spôsobených črevnými ťažkosťami. Macka by podľa neho mali lekári prepustiť čoskoro. "Nakoniec najhoršie, čo mi tu robí problém, je horúčava. Je asi 42 stupňov (Celzia), ten šok bol asi najhorší, z tých mínus dvadsať do plus štyridsiatich," smeje sa horolezec.