KORONAVÍRUS Rakúsko chce pritvrdiť: Na stole sú nové pravidlá! Nezaočkovaní to budú mať ťažké

VIEDEŇ - Nenápadný informačný list Burgenlandského futbalového zväzu minulý piatok by mohol naznačiť, čo môže domáci futbal v najbližších týždňoch očakávať. Mail všetkým klubom v štáte informuje o možných dôsledkoch zavedenia 1G (prístup len zaočkovaným) pre najobľúbenejší šport. Informáciu priniesol rakúsky portál Krone.

Okrem iného sa v ňom uvádza: „Ak by sa pravidlo 1G malo vzťahovať aj na športové podujatia a hier sa môžu zúčastňovať iba plne imunizovaní hráči, tí hráči, ktorí ešte neboli očkovaní, by mali byť informovaní, že v takom prípade im nebude dlhšie povolené zúčastňovať sa tréningov a zápasov.“

Nemocničný semafor

Šport však nebude jediný, ktorého sa sprísnenia budú týkať. Pôjde napríklad aj o gastro prevádzky a kultúrne akcie.

Rakúsko by chcelo vývoj nákazy sledovať nie ako doteraz na základe sedemdňovej incidencie, ale na základe počtu hospitalizovaných. Sedemdňová incidencia udáva, koľko nakazených je za toto obdobie na 100-tisíc obyvateľov.

Zdroj: Getty Images

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz pre televíziu ORF spomenul tzv. nemocničný semafor. Na jeho základe sa bude vývoj pandémie posudzovať obsadenosťou lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

"Obsadenosť lôžok intenzívnej starostlivosti by mala byť smerodajnejšia pre prijímanie opatrení," vysvetlil kancelár. Zároveň dodal, že ak by vláda mala rozhodovať o reštrikciách, budú sa týkať hlavne neočkovaných ľudí.

Zaočkovaní to budú mať jednoduchšie

"Určite už nebudú lockdowny pre očkovaných. Obmedzenia by postihli hlavne tých, ktorí vakcináciu nepodstúpili, a to v prípade, že by hrozilo preťaženie nemocníc," dodal Kurz.

V súčasnosti je na jednotkách intenzívnej starostlivosti 90 až 95 percent nezaočkovaných pacientov. O tom, aké limity budú zavedené v rámci nemocničného semaforu, by sa malo rozhodnúť v stredu.

Testovanie detí zdarma pokračuje, pretože rakúska vláda chce za každú cenu udržať otvorené školy. Deti sa očkujú od 12 rokov, ale s ich vakcináciou sa začalo neskoro.

Zdroj: Getty Images

Ďalšie opatrenia vo futbale

V liste Burgerlandského futbalového zväzu sa ďalej píše. že z hry budú vylúčení nielen hráči neochotní sa dať zaočkovať, ale aj diváci, ktorí očkovanie odmietajú, funkcionári a manažéri. Keďže ochota očkovať sa nie je príliš veľká, najmä medzi mladšími ľuďmi, 1G by podľa súčasného stavu pravdepodobne v miestnom futbale spôsobilo určité odrieknutia, odhliadnuc od prípadného poklesu počtu divákov. V Rakúsku sa zvyšuje počet nakazených koronavírusom a obsadenosť nemocníc.

Za posledných 24 hodín pribudlo 1429 nakazených. V nemocniciach je momentálne 31 ľudí, z toho 15 na JIS. Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein už oznámil 1G pre nočnú gastronómiu a Après-ski (bary na zjazdovkách).

Zdroj: Getty Images

Generálny tajomník Rakúskej futbalovej asociácie (ÖFB) Thomas Hollerer povedal: „V tejto súvislosti sme zatiaľ nedostali žiadne signály, ale neustále rokujeme s politikmi a úradmi o smere, akým by sa to mohlo vyvíjať. Musíme byť na všetko pripravení.“ Hollerer tiež objasnil, že prednosť očkovaným ľuďom bude musieť dať vláda a ÖFB bude iba výkonným orgánom.

„Ak príde 1G, je to politická požiadavka, a teda právna úloha, ktorú je potrebné vykonať.“ Zásada vylúčenia neočkovaných ľudí by vyvolala niektoré právne otázky, zdôraznil právnik. „Ako by sme postupovali voči tým, ktorí sa nemôžu dať očkovať alebo pre ktorých stále neexistuje očkovanie, ako sú deti mladšie ako dvanásť rokov?“