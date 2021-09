KORONAVÍRUS EMA zvažuje, či podávať tretiu dávku vakcíny proti covidu

Prípadná tretia dávka by sa mohla aplikovať šesť mesiacov od druhej dávky, aby sa zamedzilo poklesu účinnosti vakcíny. Odborníci z agentúry EMA pracujú na "zrýchlenom posúdení" údajov, ktoré im poskytli firmy Pfizer a BioNTech vrátane výsledkov z prebiehajúcich klinických štúdií, v ktorých zhruba 300 zdravých dospelých dostalo tretiu dávku vakcíny približne po pol roku od podania druhej dávky. Rozhodnutie má byť oznámené v nasledujúcich týždňoch.

Experti v EMA skúmajú tiež použitie tretej dávky vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna u ľudí s oslabeným imunitným systémom. Americká firma Pfizer v USA už požiadala Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) o schválenie i tretej dávky a americká vláda v auguste uviedla, že podporné dávky budú pravdepodobne dostupné koncom septembra. Tretiu dávku už aplikujú napríklad v Izraeli a v prípade rizikových skupín ju zvažujú i Nemecko a Francúzsko. Od septembra budú mať možnosť dať sa zaočkovať treťou dávkou aj ohrození ľudia v Taliansku.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala bohaté štáty sveta, aby s podávaním tretích dávok počkali aspoň do konca septembra, keďže podľa nej neexistujú nijaké vedecké dôkazy o tom, že ďalšia dávka očkovacej látky proti covidu je nevyhnutná. Najprv by mali byť podľa WHO vakcíny spravodlivo prerozdelené i v rozvojových krajinách, ktoré dosiaľ dostali len menej ako dve percentá z vyše piatich miliárd podaných dávok.

Viaceré štúdie potvrdili, že vakcíny proti covidu schválené v USA a EÚ zaisťujú veľmi silnú ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia, hospitalizáciou a prípadným úmrtím; ich schopnosť zabrániť nákaze sa však značne oslabuje v súvislosti s nákazlivejším variantom delta a účinnosť po niekoľkých mesiacoch klesá.