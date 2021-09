Afganskí migranti sa otrávili hubami v poľskom lese: Jedno z detí zomrelo

Ilustračné foto

Zdroj: pixabay.com

VARŠAVA - V Poľsku zomrel päťročný chlapec z Afganistanu, ktorý sa po evakuácii z vlasti spolu so svojou rodinou otrávil v poľskom lese jedovatými hubami a upadol do kómy. Oznámili to vo štvrtok miestni lekári s tým, že jeho o rok starší brat, ktorý v utorok podstúpil transplantáciu pečene, je naďalej v ohrození života. Informovali o tom agentúry AFP a AP.