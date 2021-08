KORONAVÍRUS V Berlíne otvoria nočné kluby: Vstup budú mať povolený najmä zaočkovaní

Uvoľnenie opatrení prichádza desať dní po tom, ako miestny súd rozhodol, že tanečné podujatia v uzavretých priestoroch by mali byť povolené pre zaočkovaných ľudí a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Na vstup do nočných klubov preto nebude postačovať negatívny výsledok testu na prítomnosť koronavírusu. Vedenie mesta okrem toho v utorok rozhodlo, že deti a dospievajúci ľudia, ktorí prídu do blízkeho kontaktu s nakazeným spolužiakom, budú musieť ísť do karantény iba na päť a nie 14 dní.

K uvoľneniu protipandemických opatrení pristúpi čoskoro okrem Berlína aj najväčšia spolková krajina Bavorsko. Krajinská vláda sa tam rozhodla zrušiť napríklad povinnosť nosenia respirátorov FFP2 vo vnútorných verejných priestoroch.

Negatívny test, očkovanie alebo prekonanie ochorenia

Bavorský premiér Markus Söder v utorok uviedol, že vstup do väčšiny prevádzok bude povolený len pre zaočkovaných, tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo majú negatívny test na koronavírus – ide o tzv. pravidlo 3G (potvrdenie o očkovaní, negatívnom teste alebo prekonaní ochorenia COVID-19).

Počet nových prípadov nákazy v Nemecku postupne stúpa od začiatku júla. Sedemdňová incidencia dosahuje v krajine v súčasnosti hodnotu 74,8 prípadu na 100.000 obyvateľov. V Berlíne je o niečo nižšia s hodnotou 72,2. Plne zaočkovaných je v súčasnosti viac 60 percent populácie.