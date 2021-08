KORONAVÍRUS Mikas avizuje novinky v trasovaní kontaktov: V teréne môže zasiahnuť oproti minulej vlne viac ľudí!

BRATISLAVA - Pandémia je na Slovensku stále téma číslo jeden a jej problémom sa prioritne naďalej venuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ). Napriek prebiehajúcemu očkovaniu tu máme stále problém so slabou zaočkovanosťou národa, a preto bolo potrebné zvýšiť kapacity v prípade dohľadávania kontaktov. Toho si je zrejme vedomý aj hlavný hygienik Ján Mikas, ktorý oznámil v tomto sektore viaceré novinky.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) dokážu podľa Mikasa už dnes pri priaznivej spolupráci zo strany pozitívnych osôb na COVID-19 vyhľadať všetky ich úzke kontakty. "Vieme flexibilne reagovať na vývoj epidemiologickej situácie. Počet ľudí, ktorí sa podieľajú na dohľadávaní kontaktov, dokážeme operatívne navýšiť alebo znížiť. Úzke kontakty pozitívne testovaných vyhľadávame každý jeden deň," uvádza Mikas.

Počet ľudí oproti minulým vlnám navýšili

Novinky nastali aj vo vylepšení celkového systému oproti minulej vlne. "Na vyhľadávanie kontaktov sme okamžite schopní nasadiť z radov našich kmeňových zamestnancov cca 760 ľudí (epidemiológovia aj vyškolení pracovníci z iných odborných sekcií RÚVZ). V kritickej situácii vedia RÚVZ nasadiť aj ďalších ľudí z odborov. V porovnaní s druhou vlnou pandémie COVID-19 majú regionálne úrady viac o 175 kmeňových zamestnancov vyškolených na dohľadávanie kontaktov. Celkový stav zamestnancov regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa navýšil o 188 ľudí," uviedol Mikas s tým, že na úrad dokonca pracuje na ďalšom personálnom posilnení.

Systém trojičiek RÚVZ

Mikasov úrad upriamuje pozornosť aj na tzv. "systém trojičiek RÚVZ". "Regionálnemu úradu vyťaženému pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu prídu na pomoc pracovníci z iných dvoch stanovených RÚVZ, ktoré majú vo svojich územných obvodoch lepšiu situáciu. Pracujeme aj na zabezpečení výpomoci zo strany dobrovoľníkov a vojakov, ktorí budú nasadzovaní podľa potreby. Ak ide o výpomoc vojakov: v kritickej situácii v tretej vlne pandémie by mohlo na RÚVZ podľa predbežných dohôd nastúpiť cca. 500 vojakov," vysvetľuje Mikas.

Dohľadávanie už stráca pri delta svoju silu, istejšie je očkovanie

Mikas eviduje aj informácie o tom, že v prípade nákazlivejšieho delta variantu je dohľadávanie kontaktov nakazeného už menej efektívne pre mimoriadne vysokú nákazlivosť týmto variantom. "Vyhľadávanie kontaktov je podľa niektorých informácií v prípade delta variantu menej účinné pre jeho krátky inkubačný čas. Tento argument sa používa v kontexte toho, ako efektívne potlačiť delta variant - teda variant s tak s vysoko infekčnými epidemiologickými parametrami. A v tejto súvislosti je dohľadávanie kontaktov limitované. Tu je najefektívnejšou cestou očkovanie proti COVID-19," dodáva hlavný hygienik.

Podľa Mikasa to však neznamená, že vyhľadávanie kontaktov je v súbore opatrení boja proti COVID-19 zbytočné. Má vraj význam, a aj keď s pribúdajúcim počtom prípadov už nebude vyhľadávanie kontaktov pre parametre delta variantu stopercentné, budú ho naďalej vykonávať s maximálnym nasadením. "Nie je to totiž iba otázka telefonického kontaktu s dotknutými osobami. Nadväzujú na to ďalšie dôležité odborné činnosti: komunikácia s ošetrujúcim lekárom či objednanie osôb na testovanie. Naši odborníci pozitívne testovaným telefonicky poskytujú aj poradenstvo v prípade otázok, ak ide napríklad o podmienky domácej karantény a podobne. Rovnako ide o vyhodnocovanie údajov o ohniskách nákazy, mobilite obyvateľov a dynamike ochorenia v regióne, čo pomáha RÚVZ nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia. Regionálne úrady totiž majú vo svojej právomoci stanoviť vo svojej územnej pôsobnosti aj prísnejšie opatrenia," pripomína Mikas.

RÚVZ v rámci epidemiologického vyšetrovania aktívne vyhľadáva kontakty od marca 2020. Neprestali s tým ani medzi prvou a druhou vlnou počas letných mesiacov. Vtedy dokonca zachytávali nielen sekundárne, ale aj terciárne kontakty. Po lete sa podľa nich začala situácia pozvoľna zhoršovať, jeseň sme však napriek tomu zvládali bez kritických počtov. Síce sa ochorenie postupne rozširovalo, v rámci populácie to vraj držali pod kontrolou, hoci boli enormne vyťažení. "Situácia sa výraznejšie zhoršila koncom roka 2020, kedy sa výrazne zvýšila dynamika ochorenia, aj pre nové mutácie. Operatívne sme preto navyšovali počet ľudí vyhľadávajúcich kontakty," odôvodňuje kroky Mikas.