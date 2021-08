WHO hľadá expertov na skúmanie pôvodu KORONAVÍRUSU: Do skupiny by malo pribudnúť 25 osôb

WHO uvádza, že do 10. septembra chce do svojej novej vedeckej poradnej skupiny začleniť 25 osôb s príslušnými odbornými znalosťami. Táto skupina by poskytovala WHO nezávislé analýzy doteraz vykonanej vedeckej práce s cieľom určiť pôvod koronavírusového ochorenia COVID-19 a poskytovala by organizácii poradenstvo o ďalších potrebných krokoch. Poskytovala by aj usmernenia ku kritickým problémom súvisiacim s potenciálnym výskytom iných vírusov, ktoré môžu vypuknúť, ako sú MERS a ebola.

Tím medzinárodných expertov vedený WHO vydal v marci predbežnú správu, podľa ktorej je "extrémne nepravdepodobné", že by bol pôvod ochorenia COVID-19 spojený s laboratóriom v čínskom meste Wu-chan. Aj keď si väčšina expertov myslí, že vírus s najväčšou pravdepodobnosťou preskočil na človeka zo zvierat, teória, že išlo o laboratórium, získala v posledných mesiacoch na obrátkach. Americký prezident Joe Biden nariadil tajným službám preskúmanie tejto možnosti.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus minulý mesiac uznal, že je "predčasné" vylúčiť teóriu úniku z laboratória. Vedúci tímu WHO počas návštevy Číny vyjadril obavy z bezpečnostných štandardov v laboratórnom zariadení vo Wu-chane, ktoré sa nachádza blízko miesta, kde boli zistené prvé prípady ochorenia COVID-19.