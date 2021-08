Izraelský premiér Bennett dostal tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu

Bennetta očkovali vo verejnej nemocnici v meste Kfar Saba, čím sa stal prvým predsedom vlády na svete, ktorý dostal posilňovaciu dávku. "Teraz sme v rozhodujúcom okamihu, spoločne môžeme vyhrať; je to na dosah ruky, ale ešte tam nie sme," povedal Bennett. "Žiadam vás - využite túto jedinečnú výsadu, ktorú máte ako Izraelčania - choďte sa dať zaočkovať," dodal predseda vlády.

Počet nových prípadov nákazy v Izraeli v ostatných týždňoch opäť stúpa a s nimi aj obavy z možného štvrtého lockdownu. Ten by mohol prísť práve počas židovského sviatku Jom kipur a ďalších, ktoré pripadajú na september, pripomína AFP.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pritom v stredu kritizovala bohaté krajiny za to, že sa náhlia s podávaním tretích dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, keď ešte milióny ľudí na svete nedostali ani prvú dávku. Bennett v piatok obhajoval rozhodnutie svojej vlády slovami, že Izrael bude "priekopníkom" v oblasti výskumu účinkov posilňovacej dávky a že sa so svetom podelí o cenné údaje.

Podľa expertov WHO nie je k dispozícii dostatok dôkazov o tom, že dodatočné dávky vakcín sú potrebné. Ich podávanie v období, keď mnohí ľudia na svoje prvé dávky stále len čakajú, experti označili za nemorálne.

"Plánujeme rozdať ďalšie záchranné vesty ľuďom, ktorí už záchranné vesty majú, a ďalších ľudí nechávame utopiť sa bez jedinej záchrannej vesty," povedal riaditeľ programu WHO pre mimoriadne situácie Mike Ryan.

Izrael začal očkovať proti koronavírusu vlani v decembri ako jedna z prvých krajín na svete. Táto očkovacia kampaň, označovaná za úspech, pomohla výrazne znížiť počty prípadov nákazy v krajine. Tie však v poslednom období začali pribúdať z dôvodu šírenia nákazlivejšieho vírusového variantu delta.