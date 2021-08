ŠOKUJÚCA dovolenka mladého študenta v Afganistane: Bol som zmierený s tým, že zomriem!

Miles Routledge je 22-ročný britský študent, ktorý sa predčasom vydal dovolenkovať do Afganistanu. Na internete si vyhľadal, ktoré krajiny sú najnebezpečnejšie a po krátkej rešerši zistil, že „najlepšou“ voľbou bude Afganistan. A tak sa tam vybral. Myslel si totiž, že riskantnú dovolenku zvládne, avšak jeho adrenalínový zážitok netrval dlho. Informácie o Milesových skúsenostiach priniesol portál Daily Star.

Behom krátkej doby sa situácia dramaticky zmenila a mladík, ktorý študuje fyziku, v Afganistane uviazol. „Uviazol som v Afganistane,“ napísal na sociálnu sieť len po dvoch dňoch od svojho príchodu. Dôvodom bolo, že do hlavného mesta vtrhli teroristi a prakticky ho obsadili. Študent sa preto rozhodol, že chce z krajiny odísť, kým to Talibánci dovoľovali. Avšak, všetky lety, ktorými sa mohol dostať do Británie, boli zrušené. „Myslím, že dnes v noci nebudem spať, videl som príliš veľa mŕtvych ľudí,“ informovala šokovaný študent.

Psychické zrútenie

Vybral sa tak na letisko, kde ho teroristi vypočúvali a pýtali sa ho, odkiaľ je. Keď odpovedal, že z Walesu, nechali ho ísť. Podľa jeho slov nevedeli, kde Wales je. „Pri odlete nie sú dovolené žiadne tekutiny, žiadne holiacie strojčeky a iba jeden kufor do 10 kilogramov s najnutnejšími vecami. Takže každý hádže veci na jednu veľkú kopu. Ľudia si navzájom darujú svoje veci,“ poukázal.

Podľa vlastných slov chcel celý výlet poňať inak – skôr ako charitu, kde by ľuďom ukázal krajinu, ktorá je iná ako tá, v ktorej žijú jeho krajania. „Namiesto toho som sa psychicky zrútil. Neviem, čo sa deje, ale vôbec nevyzerám dobre,“ popísal s tým, že na väčšinu správ nereagoval a snažil sa volať len tým, ktorí by mu mohli pomôcť dostať sa z Afganistanu preč. Silu mu však dodali podporné slová ľudí zo sociálnych sietí. Priznal, že bol pripravený na smrť.

Milesovi sa napokon podarilo z Afganistanu odísť, a to vďaka letu do Dubaja. „Bol som evakuovaný o 4. hodine ráno so stovkou ďalších civilistov. Spal som na prašnej štrkovej ceste a zobudil som sa, keď okolo prešli autá,“ spomína na dramatické chvíle.