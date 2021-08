Lukašenko naznačil možnosť svojho skorého odchodu z prezidentskej funkcie

"Som v tejto krajine zakorenený a ona je zakorenená vo mne. A zatiaľ neviem, ako budem žiť ďalej - či pôjdem do dôchodku, alebo budem robiť niečo iné. Zatiaľ to netuším. To však neznamená, že sa zo všetkých síl držím tohto úradu. Nie. Po mne prídu ďalší ľudia, a bude to veľmi skoro," povedal Lukašenko novinárom v Minsku, informovala agentúra TASS.

"Ale nepúšťajte sa do dohadov, kedy Lukašenko odstúpi. Veľmi skoro," dodal. Politické šoky spred jedného roka podľa bieloruského prezidenta preukázali, že v súčasnosti existuje 15 až 20 ľudí, ktorí by mohli byť lídrami krajiny. "Všetci, ktorí by mohli byť prezidentom, sú na výslní verejnosti," povedal Lukašenko s tým, že v budúcich voľbách sa nebude uchádzať o post prezidenta a ani nikoho iného nepodporí.

Lukašenko podľa agentúry AP v pondelok zároveň poprel, že jeho vláda spustila tvrdé prenasledovanie odporcov po minuloročných sporných prezidentských voľbách, ktoré v Bielorusku vyvolali niekoľko mesiacov trvajúce masové protesty. Bieloruské úrady na protesty reagovali represiami, počas ktorých bolo zadržaných viac než 35.000 ľudí. Popredné osobnosti opozície boli zatknuté alebo prinútené opustiť krajinu.