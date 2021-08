FOTO Bielorusi vo Varšave: Protest proti politickým represiám svojej vlasti

Demonštrácia sa konala v predvečer prvého výročia sporných volieb, po ktorých sa šiestykrát prezidentskej funkcie ujal Alexandr Lukašenko, čo v krajine vyvolalo vlnu masových protestov.

Lukašenko verejné prejavy nespokojnosti potlačil tvrdými zásahmi voči demonštrantom, kritikom režimu a nezávislým médiám. Viac než 35.000 ľudí skončilo vo väzeniach, kde sa tisíce z nich stali obeťou brutálneho zaobchádzania. Mnohí účastníci nedeľňajšieho pochodu vo Varšave niesli bielo-červené vlajky spájané s bieloruskou opozíciou a skandovali slogany na podporu Bieloruska.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Na pochod sa vydali z centra poľskej metropoly, prešli popred ambasády USA a Ruska a smerovali k bieloruskej ambasáde, ktorá sa nachádza v južnej časti Varšavy. Pred ruským veľvyslanectvom rečníci obviňovali ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý dlhodobo podporuje Lukašenka, zo zodpovednosti za represie v Bielorusku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Jeden z bieloruských účastníkov pochodu, ktorý odišiel zo svojej vlasti a našiel nový domov v Poľsku, vyjadril presvedčenie, že Bielorusi žijúci v zahraničí musia organizovať podobné protestné akcie. "Ľudia v Bielorusku nemôžu vyjsť do ulíc, pretože by ich zavreli do väzenia," uviedol 56-ročný Franc Aslauski.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Poľsko sa spolu s Litvou a Ukrajinou stalo jedným z hlavných centier bieloruského prodemokratického exilu. Do Poľska sa nedávno uchýlila aj bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská, ktorá sa odmietla vrátiť domov z dejiska letnej olympiády v Tokiu a požiadala o diplomatickú ochranu. Varšava ponúkla Cimanovskej humanitárne víza.