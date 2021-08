Šokujúci trend medzi mladými: Odborníci sú zdesení! Toto je poriadny hazard s KORONAVÍRUSOM

„V najhoršom prípade ma to na pár dní donúti ležať v posteli, v lepšom prípade nebudem mať žiadne príznaky,“ citovala v stredu spravodajská stanica Franceinfo 20-ročné dievča. 25-ročný muž novinám Le Figaro povedal, že už nenosí masku a menej si umýva ruky, aby sa nakazil a získal tak „Pass Sanitaire“.

Tento vo Francúzsku kontroverzný doklad o očkovaní, negatívnom teste alebo prekonanej infekcii by mal byť od pondelka povinný pre návštevy reštaurácie alebo diaľkové cesty vlakom. Nechce čakať týždne na dve očkovania, povedal mladý muž denníku.

Zdroj: SITA (AP Photo/Michel Euler)

Podľa správy 20-ročná študentka povedala: „So všetkou úprimnosťou, ak mi priateľka povie, že má Covid (...), možno by som za ňou šla, nech na mňa zakašle.“ Ďalšia mladá žena podľa Le Figaro sa nemusí nevyhnutne nakaziť. Ale uprednostňuje chorobu pred očkovaním - a bola by radšej, keby sa jej imunitný systém naučil „poraziť chorobu prirodzene“.

„Skúsil som všetko, aby som to dostal“

Podobné vyhlásenia sa nachádzajú aj na sociálnych sieťach. Jeden užívateľ na Twitteri píše: „Radšej by som mal Covid raz, než aby som musel byť očkovaný každé tri mesiace až do konca života.“ Ďalšia užívateľka píše, že jej manžel bol kvôli Covidu-19 v karanténe. "Skúsila som všetko, aby som to dostala aj ja. Nešlo to."

Zdroj: SITA (AP Photo/Michel Euler)

Odborníci tento postoj ostro kritizujú. Epidemiológ Philippe Amouyel stanici LCI povedal, že sa obáva skutočného trendu. Hrať „vírusovú hru“ je „totálna chyba“. Mladí ľudia sa cítili bezpečne, ale v poslednom čase priemerný vek pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti trpiacich na Covid klesá. A aj keď je infekcia spočiatku asymptomatická, nemožno zabúdať na riziko dlhodobých účinkov, uviedol Amouyel.