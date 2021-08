KORONAVÍRUS Do niektorých prevádzok v New Yorku budú môcť vstúpiť iba zaočkovaní

Očkovanie v USA

Zdroj: SITA/AP Photo/John Locher, File

NEW YORK - Obyvatelia New Yorku budú čoskoro potrebovať potvrdenie o absolvovaní očkovania proti koronavírusu, aby sa mohli zúčastniť aktivít v interiéroch niektorých prevádzok. V utorok to oznámil starosta mesta Bill de Blasio. New York sa tak stane prvou americkou metropolou, ktorá zavedie podobné opatrenie, informovali agentúry AP a AFP.