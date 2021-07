KORONAVÍRUS Johnson vyzýva na opatrnosť napriek poklesu prírastkov infikovaných

"Všimol som si, samozrejme, že máme šesť dní lepších čísel, ale je veľmi, veľmi dôležité, aby sme nerobili unáhlené závery," povedal Johnson na návšteve policajnej stanice na juhovýchode krajiny. "Ľudia musia byť aj naďalej veľmi opatrní, a tak (k situácii) pristupuje aj vláda," dodal.

V pondelok pribudlo 24.950 nových prípadov nákazy, pričom ešte minulý utorok ich bolo 46.558, čo predstavuje pokles o 46 percent. Náhly zvrat po niekoľkých týždňoch stúpajúceho počtu nakazených prekvapil vládu i vedcov, komentuje AFP. Odborníci totiž varovali, že niekoľko týždňov po zrušení takmer všetkých koronavírusových opatrení - čo vláda spravila 19. júla - môžu denné nárasty novoinfikovaných presiahnuť 100.000.

Vedci predložili viaceré možné teórie, ktoré by mohli pokles prípadov vysvetliť, medzi nimi aj koniec futbalových majstrovstiev EURO 2020, školské prázdniny či nedávnu vlnu horúčav. "Aktuálny pokles prípadov v Anglicku je skvelou správou. Vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení je to však prekvapujúce," povedal Stephen Griffin z lekárskej fakulty Univerzity v anglickom Leedsi. "Bol by som prekvapený, keby počet prípadov aj naďalej klesal," dodal Griffin a vyzval ľudí na obozretnosť.

V Anglicku prestali 19. júla platiť takmer všetky zvyšné protipandemické opatrenia vrátane nosenia rúšok a dodržiavania rozstupov. Vláda Borisa Johnsona rozhodnutie zdôvodnila úspechom tamojšieho vakcinačného programu, ktorý plne zaočkoval už 70 percent všetkých dospelých obyvateľov.