Greta Thunbergová dostala prvú dávku vakcíny proti KORONAVÍRUSU

"Som mimoriadne vďačná za privilégium, že môžem žiť v tej časti sveta, kde sa už môžem dať zaočkovať," napísala 18-ročná bojovníčka za ochranu životného prostredia na Twitteri, kde zverejnila aj fotografiu po očkovaní s náplasťou na ramene. "Nikto nie je v bezpečí, pokiaľ nie sú v bezpečí všetci," vyhlásila Thunbergová. "Ak však máte možnosť dať sa zaočkovať, neváhajte. Zachraňuje to životy," zdôraznila.

Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt