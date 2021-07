Počet obetí pádu obytnej budovy na Floride sa zvýšil: Nezvestných je stále 147 ľudí

Spod ruín tak záchranári vyslobodili v stredu doposiaľ najviac tiel za jediný deň. Boli medzi nimi aj dve deti vo veku 4 a 10 rokov. Pád postihol okolo 55 bytov. Záchranné služby, ktoré prišli na miesto pred týždňom vo štvrtok okolo 01.30 h, evakuovali z budovy približne 35 ľudí. Pátracie a záchranné tímy pokračujú vo svojej operácii a pátrajú po prípadných preživších, aj keď od pádu objektu nevytiahli spod sutín nikoho živého.

V priebehu stredy záchranári prehľadávajúci trosky zrútenej bytovej budovy postavili na mieste nešťastia rampu, ktorá by mala umožniť použitie ťažšej techniky a urýchliť tak odstraňovanie sutín, čo by podľa úradov mohlo viesť k "neuveriteľne dobrým správam". Záchranári sa doteraz pokúšali vrstvy betónu odstraňovať tak, aby nenarušili nestabilnú hromadu trosiek. Veliteľ miestnych hasičov Raide Jadallah rodinným príslušníkom nezvestných oznámil, že rampa umiestnená na hromade sutín umožnila záchranárom použiť žeriav v miestach, ktoré predtým neboli prístupné. To podľa neho zvyšuje šance, že sa záchranárom podarí nájsť preživších.

Zdroj: SITA/Amy Beth Bennett /South Florida Sun-Sentinel via AP

Príčiny pádu budovy v bytovom komplexe Champlain Towers South sú predmetom vyšetrovania. Správa statikov z októbra 2018, ktorú v piatok zverejnili tamojšie úrady, však hovorí o závažných poškodeniach na statike budovy pod bazénom a "zníženú kvalitu betónu" v podzemnej garáži 12-poschodovej obytnej budovy nachádzajúcej sa v blízkosti mora. "Aj keď sú niektoré z týchto nedostatkov menej závažné, väčšinu poškodeného betónu je potrebné včas opraviť," uviedol v správe jej autor Frank Morabito.

Zdroj: SITA/Matias J. Ocner/Miami Herald via AP

Dokument z roku 2018 bol vypracovaný v rámci príprav na veľkú rekonštrukciu, ktorá sa mala začať v tomto roku. To, či poškodenie popísané v správe súvisí s so štvrtkovou tragédiou, nie je nateraz známe. Americký prezident Joe Biden plánuje vo štvrtok navštíviť mesto Surfside. Ako píše agentúra DPA, Biden a jeho manželka, prvá dáma Jill Bidenová, sa stretnú s rodinami obetí, ako aj so záchranármi, ktorí na mieste nešťastia zasahovali.