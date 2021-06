Šírenie KORONAVÍRUSU v Česku sa zrýchľuje: Malá zaočkovanosť! Najhoršie je to u tejto skupiny ľudí

PRAHA - Koronavírus sa v Česku teraz šíri najmä v Prahe medzi mladými ľuďmi od 16 do 29 rokov. Na spoločnej prezentácii Českého štatistického úradu a Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) to povedal riaditeľ ÚZIS Ladislav Dušek. Praha je podľa neho ako minulé leto predskokanom ďalších zmien. Šírenie medzi mladými ľuďmi má podľa Duška vzťah k ich životnými štýlu a zdôvodňuje ho aj malou zaočkovanosťou. Požiadal všetky mladé ročníky, nech na očkovanie nerezignujú. Varoval tiež pred šírením mutácie delta.

Súčasné šírenie epidémie podľa Duška nie je plošné, väčšina krajov má situáciu veľmi pokojnú. V niektorých krajoch sú zachytené prípady v jednotkách denne pri veľkom počte testov. "Epidémia v úplnej väčšine krajov v tejto chvíli dobrzdila," uviedol.

V Prahe to vyzerá zatiaľ najhoršie

Situáciu v Prahe označil za anomálnu. V hlavnom meste sa pred niekoľkými dňami pokles zastavil a teraz pomaly začína narastať. Reprodukčné číslo je 1,38 z utorka. "V Prahe vírusová záťaž postupne rastie u mladých ľudí vo veku 16-19 a 20 až 29 rokov. To určite bude mať nejaký vzťah k životnému štýlu a množstvu rizikových kontaktov, ktorý logicky má táto skupina najvyššiu," vyhodnotil Dušek.

Šéf ÚZIS tiež varoval pred variantom delta, ktorý je podľa odborných časopisov 1,6-násobne nákazlivejší než predchádzajúci variant. Podľa Duška časom preváži. "Ak tomuto šíreniu idete v ústrety napríklad aj veľkým množstvom rizikových kontaktov, tak ho ešte urýchlite," povedal Dušek. Podľa neho sa to zo začiatku prejaví stagnáciou, pretože starý variant brzdí a nový ešte len preberá dominanciu. "To nie je zo dňa na deň, to môže trvať aj týždne," dodal. Podľa neho je pomerne vysoké riziko, že práve to sa teraz deje v Prahe. Umocní ho ešte letné cestovanie.

Reprodukčné číslo sa zvyšuje

Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva dnes reprodukčné číslo prvýkrát od polovice apríla prekročilo hodnotu jedna, ktorá ukazuje na zrýchľovanie šírenia epidémie. Ku dnešku číslo činí 1,11. V utorok testy v Česku odhalili 160 prípadov choroby covid-19, takmer o polovicu viac ako pred týždňom, keď ich bolo 112. Premiér Andrej Babiš v utorok uviedol, že epidémia covidu sa v Česku ešte neskončila. Je preto potrebné pokračovať s očkovaním a opatreniami proti nákaze, a to hlavne pred mutáciami z iných krajín. Vo štvrtok sa kvôli tomu zíde mimoriadne vláda.

Laboratóriá potvrdili v ČR doteraz 120 prípadov koronavírusu variantu delta, predtým označovaného ako indický. Vyskytli sa v Prahe, Libereckom, Ústeckom, Moravskosliezskom a Královohradeckom kraji a na Vysočine. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch v utorok pripomenul, že variant delta je nákazlivejší ako predchádzajúce varianty vírusu. Jeho reprodukčné číslo je podľa neho osem, teda od jedného pozitívne testovaného sa nakazí priemerne osem ďalších ľudí. Pri britskej mutácii, ktorá v ČR prevládala na začiatku tohto roka, sa reprodukčné číslo zvýšilo o 0,4 až 0,7 bodu proti pôvodnému koronavírusu.