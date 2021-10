Takto zmenila rebríček najbohatších Slovákov pandémia! Eseťák Trnka sa priblížil Haščákovi z Penty

BRATISLAVA - Prešiel ďalší kalendárny rok, a to znamená, že mesačník Forbes sa opäť rozhodol vydať rebríček najbohatších Slovákov za posledný rok. Ten už pravidelne vedie aj v IX. vydaní developer a majiteľ skupiny HB Reavis Ivan Chrenko, hoci jeho majetok medziročne poklesol na 1,5 miliardy eur. Na druhom mieste je Jaroslav Haščák s rodinou z Penty (1,0 mld. eur), a za ním nasleduje Miroslav Trnka, ktorý je spoluzakladateľom technologickej firmy Eset (730 mil. eur).

Podľa Forbesu ide stále o známe mená, pričom sa však za posledný rok niektorí dostali aj do vyšetrovacej väzby, nastali nejaké presuny majetkov na manželky a deti atď. V mnohých ohľadoch to pre nich bol pozoruhodný rok. Členovia spomínaného rebríčka sa s ním vraj poväčšine vysporiadali pozitívne, no nie všetci vraj naň budú spomínať v dobrom.

Zdroj: gettyimages.com

Najbohatší Slováci podľa mesačníka Forbes (2021):

1. Ivan Chrenko (HB Reavis) 1,5 mld. eur

2. Jaroslav Haščák (Penta Investments) 1,0 mld. eur

3. Miroslav Trnka (Eset) 730 mil. eur

4. Peter Paško (Eset) 710 mil. eur

5. Rudolf Hrubý (Eset) 700 mil. eur

"Pri odhade výšky majetku prihliadame predovšetkým na vývoj hodnoty firiem patriacich členom nášho rebríčka, nehovoríme o peniazoch uložených na ich účtoch v bankách," vysvetlil šéfredaktor slovenskej verzie mesačníka Juraj Porubský.

Haščák a Chrenko stratili, dobieha ich predstaviteľ Esetu

Podľa Forbesu majetok najbohatšieho Slováka Ivana Chrenka, väčšinového vlastníka developerskej

skupiny HB Reavis odhadujú mierne nižší, ako tomu bolo minulý rok, a to o 150 miliónov eur, avšak jeho 1,5 miliardy eur ho stále bezpečne držia na prvej priečke. Je to vraj preto, lebo čistá hodnota aktív developera vlani podstatne utrpela.

O 70 miliónov eur spadol tiež majetok predstaviteľa finančnej skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. Dostal sa tak na rovnú miliardu. V jeho prípade bol koniec roka 2020 a začiatok toho aktuálneho poznačený predovšetkým obvinením z korupcie a prania špinavých peňazí a vyšetrovacou väzbou.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po nástupe do väzby sa vzdal manažérskych pozícií v Pente a svoj podiel v skupine, najväčší spomedzi partnerov, presunul na rodinu, a teda jeho manželku a synov. Pente sa rovnako nedarilo, keďže jej zisk medziročne spadol na polovicu.

O klesaní majetku sa však už nedá hovoriť pri treťom Miroslavovi Trnkovi z firmy Eset. Ten sa kontinuálne zväčšuje. Eset tradične generuje zisky v desiatkac miliónov. Tento digitálny biznis s cyberbezpečnostnými riešeniami neutrpel ani v pandémii. Štvrté a piate miesto rovnako obsadili predstavitelia Esetu Peter Paško a Rudolf Hrubý.