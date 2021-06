MIMORIADNE Hrôza! Tornádo a silné búrky na Morave majú šiestu obeť: Zomrelo malé dieťa (†2)

južnú Moravu vo štvrtok zasiahla silná búrka s krúpami o veľkosti tenisových loptičiek

okrem toho sa oblasťami Břeclavsko a Hodonínsko prehnalo silné tornádo

počet obetí stúpol na šesť, v nemocnici zomrelo iba dvojročné dieťa

škody sú obrovské, zničené sú domy, autá i zeleň

odhady škôd sa pohybujú v stovkách miliónov korún

starostovia žiadajú pomoc v podobe elektrocentrál

dobrovoľníci môžu prichádzať do miest, ak dodržia podmienky

začínajú sa stavebné práce

v nemonici hospitalizovali nie len zranených po búrke, ale aj preťažených dobrovoľníkov

bez elektriny je 2400 domácností

ONLINE

16:15 Pápež František sa v nedeľu počas tradičnej modlitby Anjel Pána pomodlil za ľudí z Českej republiky, ktorých vo štvrtok postihlo zničujúce tornádo s bilanciou piatich obetí na životoch, približne 200 zranenými a tiež vážnymi škodami na majetku. Informovala o tom agentúra DPA.

"Modlím sa za mŕtvych a zranených a všetkých tých, ktorí museli opustiť svoje ťažko poškodené domovy," uviedla hlava katolíckej cirkvi na Námestí svätého Petra v Ríme pred stovkami veriacich. Obyvateľov juhovýchodného regiónu ČR, ktorý zasiahlo tornádo, extrémne búrky a krupobitie, uistil, že je im nablízku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

15:50 Búrka na Břeclavsku a Hodonínsku si vyžiadala šiestu obeť. Zomrela vo Fakultnej nemocnici Brno. Úmrtie potvrdila hovorkyňa nemocnice Veronika Plachá, ktorá nechcela povedať žiadne bližšie informácie. Podľa zistení ČTK zomrelo malé dieťa.

Na šieste úmrtie upozornil Český rozhlas. ČTK o úmrtí povedal hodonínsky zástupca primátora Petr Buráň a potvrdila mu ho aj Plachá. "Viac ale nemožno povedať s ohľadom na vek," povedala hovorkyňa. Podľa informácií ČTK zomrelo dvojročné dieťa.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

14:20 Desiatky stromov postínali dobrovoľníci, ktorí s motorovými pílami prišli pomôcť do obcí na Břeclavsku a Hodonínsku zasiahnutých štvrtkovými búrkami. ČTK to povedal dobrovoľník z Krumvíř na Břeclavsku.

13:10 Štát pripravuje dotácie pre podnikateľov na škody po štvrtkovom tornáde na južnej Morave. Mohli by dostať až 80 percent z hodnoty zničeného majetku. V relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca to dnes povedala ministerka financií Alena Schillerová (za ANO). Pripomenula tiež dotácie pre ľudí z postihnutých obcí vo výške dvoch miliónov korún a povedala, že podporu dostanú aj nepoistení.

13:06 Vyškovský zoopark, v ktorom búrka polámala stromy a poškodila strechy, dnes obnovil plnú prevádzku. V uplynulých dvoch dňoch tam pracovalo niekoľko dobrovoľníkov, napríklad učitelia a študenti miestnych škôl či skauti. Aj vďaka nim môže park už otvoriť aj starú časť, povedala riaditeľka zooparku Dagmar Nepeřená. Riaditeľ hodonínskej zoo Martin Krug povedal, že v nasledujúcich dňoch zatiaľ neotvoria, nejde im internet.

12:33 Škody po búrkach na južnej Morave budú na verejnom majetku najmenej 12 miliárd korún, na súkromnom majetku budú mnohonásobne vyššia. Povedal to juhomoravský hajtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Búrky s tornádom vo štvrtok večer zasiahli Břeclavsko a Hodonínsku a zničili 1200 domov, desiatky sa budú musieť strhnúť.

Zdroj: HZS Plzenského kraja

12:06 Počet domov určených po štvrtkovej búrke a tornáde na demoláciu sa v sobotu zvýšil na 69. Novinárom to dnes po rokovaní krízového štábu povedal riaditeľ juhomoravských hasičov Jiří Pelikán. Hajtman Jan Grolich (KDU-ČSL) zdôraznil, že ľudia by sa v žiadnom prípade do demolácií vlastných domov nemali púšťať sami, aby sa nevystavovali nebezpečenstvu úrazu. Statici všetky domy určené na demoláciu znova prechádzajú a zisťujú, či je dom iba neobývateľný, alebo či predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie a životy ľudí.

11:54 Policajti dnes ráno zadržali človeka podozrivého z toho, že zverejnil falošný QR kód k humanitárnej zbierke Diecéznej charity Brno, ktorá je určená ľuďom postihnutým štvrtkovým tornádom.

10:27 Policajné dodávky dnes zvážajú dobrovoľníkov do Moravskej Novej Vsi, kde vo štvrtok búrky poškodili domy a autá. Len za dve hodiny vodič jednej z dodávok absolvoval asi 15 jázd. Vďaka tomu však zostáva obec prejazdná, pretože ľudia odstavujú autá na jej okraji a nejazdia až do centra. Autami zahltené obce a kolóny na príjazdových cestách boli veľkým problémom v piatok a sobotu.

10:15 Humanitárne centrum v Břeclavi v niekdajších priestoroch upratovacie firmy Rena pri cukrovare je počnúc dneškom otvorené nepretržite. Ľudia tam kedykoľvek môžu voziť dary pre obyvatelia obcí, ktoré postihla štvrtkové búrka a silný vietor. Ľudia si ich môžu v akúkoľvek dennú či nočnú dobu vyzdvihnúť. Centrum tiež rozšírilo priestory, podľa hovorkyne břeclavskej radnice Jany Pelcová je na mieste rušno. Povedala, že najžiadanejšie sú veci, ktoré ľuďom pomôžu opraviť domy.

10:00 Na jednej strane kostola stavebný ruch okolo poškodených domov, na druhej strane omša vo dvore farnosti s desiatkami ľudí. Tak to dnes dopoludnia vyzeralo v Moravskej Novej Vsi, ktorú zasiahla vo štvrtok búrka a poškodila domy vrátane kostola. Farár Marián Kalina povedal ľuďom na omši, že je to skúška, v ktorej ľudia obstoja a urobia z obce božie kráľovstvo na zemi. Búrky s krúpami a tornádom zničili v Břeclavsku a Hodonínsku asi 1200 domov a vyžiadali si päť obetí. Dve desiatky zranených ľudí stále zostávajú v starostlivosti hodoníské nemocnice.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

9:50 V Hodonínsku a Břeclavsku zostáva k dnešku bez elektriny 2400 domácností, v sobotu ich bolo 3000. Obmedzenie sa týka oblastí, ktoré štvrtková búrka s tornádom zasiahla najviac. Najpostihnutejšie je Moravská Nová Ves, kde je 1000 miest bez energie, povedal hovorca energetickej spoločnosti EG.D zo skupiny E.ON Radek Šperňák.

9:40 V hodonínskej nemocnici dnes ráno zdravotníci starali ešte o 23 pacientov, ktorých tam záchranári priviezli po štvrtkovej ničivej búrke v Hodonínsku a Břeclavsku. Z hospitalizovaných majú štyri ťažšie zranenia a sú v stabilizovanom stave. V sobotu ošetrili zdravotníci v nemocnici ďalších 46 ľudí, ktorí sa poranili pri odstraňovaní škôd, napríklad spadli zo strechy alebo mali prepichnutou nohu klincom. Objavila sa tiež nová kategória pacientov, a to sú dobrovoľníci, ktorí precenili svoje sily, povedal riaditeľ nemocnice Antonín Tesařík.

9:19 Kým v piatok sa ľudia ešte len spamätávali z nočnej búrky a snažili sa dať do poriadku najpotrebnejšie veci, v sobotu zahalili mnoho zničených striech v obciach modrej plachty a vo veľkom sa odvážala stavebnú suť. Dnes v miestach pracuje ťažká technika, hlavne bagre a traktory, nákladné autá privážajú materiál a stále odvážajú suť.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

8:51 Tri desiatky hasičov zo Zlínskeho kraja pomáhajú v Mikulčiciach na Hodonínsku, ktoré vo štvrtok zasiahlo tornádo, s odpratávaním sutín. Režú tiež popadané stromy a konáre. Do obce dorazili hasiči zo Zlínskeho kraja so svojou technikou. V piatok večer, priviezli si aj takzvaný kontajner núdzového prežitia, ktorý im slúži ako zázemie. Na facebooku krajských hasičov to uviedla ich hovorkyňa Lucie Javoříková.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

8:23 Podľa mikulčickej starostky Marty Otáhalovej potrebuje jej postihnutá obec plachty na strechy, laty či fólie, pretože ľudia sa boja dažďa. Takisto je potrebné náradie, klince či fúriky. "Namiesto potravín alebo pitia, ktorých je momentálne dosť, radšej eklektrocentrály, pretože prúd ešte dlho nepôjde," cituje starostku spravodajský server tn.nova.cz. Potrebu elektrocentrál – na každú stavbu jednu – podčiarkuje aj starosta Moravskej Novej Vsi Marek Košut.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

7:33 Dobrovoľníci môžu pomáhať v obciach na Břeclavsku a Hodonínsku, ktoré zasiahli ničivé búrky. Musia ale dodržiavať pravidlá, uviedla dnes hovorkyňa Juhomoravského kraja Alena Knotková. Doteraz kraj dobrovoľníkov žiadal, aby nejazdili a neblokovali cestu záchranným zložkám a odvozu sutín. Búrky zničili 1200 domov a šesť desiatok ich statici určili ku zbúranie.