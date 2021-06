VIDEO Drsná bitka pred mýtnicou v Poľsku: Motorkár buchol Čechovi do auta, strhla sa poriadna mela!

"Vymieňajú si údery päsťami, kopú sa, prevracajú motocykel - také scény pred mýtnicou na dolnosliezskom úseku diaľnice A4 zaznamenala kamera v jednom aute. Bitku ukončil až ďalší vodič. Polícia sa incidentom doteraz nezaoberá," uviedla televízia TVN 24.

Udalosť sa stala podľa stanice v nedeľu 20. júna na mýtnici pri obci Karwiany pri Vroclave. Na zázname sú vidieť autá stojace pred mýtnicou. Pred vodiča vozidla s českou poznávacou značkou sa pokúša vopchať motorkár, ale automobilista mu to znemožní. Motorkár v reakcii buchne do okna auta a kopne do vozidla. Jeho vodič vystúpi, čosi hovorí motorkárovi a udrie do motocykla. Následné strkanie prerastie v bitku, pri ktorej padajú rany päsťou a kopance, než spor preruší ďalší vodič. Záznam síce ďalšie dianie nezachytil, no podľa stanice sa zvadu podarilo zmierniť natoľko, že sa každý vybral svojou cestou.

Zdroj: YouTube/STOP CHAM

TVN 24 požiadala o komentár políciu, ale dozvedela sa, že tá kvôli bitke doteraz nedostala žiadne oznámenie.

