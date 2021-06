Kolíková by privítala, keby sa do Európskej prokuratúry pridalo Maďarsko a Poľsko

LUXEMBURG - Bola by som veľmi rada, keby sa do Európskej prokuratúry (EPPO) pridalo Maďarsko a Poľsko. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) to uviedla po pondelkovom stretnutí s hlavnou európskou prokurátorkou Laurou Codrutou Kövesi, ktoré absolvovala v Luxemburgu.

Európska prokuratúra začala fungovať od 1. júna. "Som veľmi rada, že pani Kövesiová sa toho zhostila najlepšie, ako sa dá. Momentálne je dôležité, aby všetky krajiny, ktoré sa rozhodli, že prispejú k tomuto projektu, svojich prokurátorov na európsky projekt aj nominovali. Aby bol plne obsadený," zdôraznila Kolíková. Podotkla, že Slovensko patrí k prvým štátom, ktoré v plnosti obsadili pozície európskych prokurátorov. "Je to signálom toho, že Slovensko silne podporuje tento inštitút," zdôraznila.

Ministerka verí, že Európska prokuratúra v krátkom čase ukáže svoju opodstatnenosť. "Keď bude odsúdená prvá vec, bude to krásny príklad, ako to funguje. Lenže samotné trestné konanie spočíva v tom, že musíte mať riadne preukázanú vec, aby ste podali obžalobu. Rovnako je potrebný nejaký čas na súde," podotkla.

Sídlom Európskej prokuratúry je Luxemburg, kde pôsobí 22 európskych prokurátorov za jednotlivé štáty (nezapojilo sa Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko). Na čele EPPO je hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesiová, jej zástupcami sú Andrés Ritter z Nemecka a Danilo Ceccarelli z Talianska. Slovensko zastupuje vo funkcii európskeho prokurátora Juraj Novocký. V SR pôsobí spolu aj päť tzv. delegovaných prokurátorov.

Prokuratúra by mala prejsť reformou

Viacero krajín sa na pondelkovom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci EÚ zhodlo na tom, že prokuratúra by ako taká mala prejsť reformou. Debatovali aj o otázke jej nezávislosti. Uviedla to ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí). Ministri hovorili o výzvach, pred ktorými stojí prokuratúra v rámci EÚ. „Okrem toho, že sa spomínajú výzvy digitalizácie, z viacerých krajín zaznelo aj to, že prokuratúra by mala prejsť reformou. Rovnako aj ja som v rámci tejto debaty prispela s takýmto príspevkom,“ spresnila ministerka.

Rada diskutovala aj o ochrane a šírení osobných údajov v rámci EÚ. „Súvisí to aj s dohodou so Spojenými štátmi americkými. Táto dohoda je znovu otvorená a treba vyriešiť, ako na jednej strane chrániť osobné údaje, ale na druhej strane umožniť ich šírenie,“ podotkla. V súvislosti s aktom o digitálnych službách hovorila rada ministrov o postihovaní šírenia nenávistných a nezákonných informácií na sociálnych sieťach. „Debata bola o tom, ako zabezpečiť efektívne opatrenia, aby došlo k postihu voči takýmto nenávistným prejavom, ktoré súvisia nielen s rasovou nenávisťou, ale aj so zneužívaním obetí, ktorými môžu byť napríklad deti,“ uviedla Kolíková.

Ministerka okrem toho absolvovala bilaterálne stretnutie s francúzskym ministrom spravodlivosti Éricom Dupondom-Morettim. Dohodli sa na návšteve, ktorá by sa mala uskutočniť na prelome októbra-novembra v Paríži. „Vzájomne sme si sprostredkovali, aké máme priority v rámci reformy justície a reformy väzenstva. Jedna z tém, ktorá bola v rámci debaty, bola aj otázka správneho súdnictva a zriadenia Najvyššieho správneho súdu SR,“ spresnila Kolíková s tým, že správne súdnictvo má vo Francúzsku dlhoročnú tradíciu.