Jan (58) s COVIDOM skončil v kóme: Jeho rodina vyše mesiaca žila v strachu, stal sa však zázrak

Jan sa covidom-19 infikoval od svojej manželky Hany (58), ktorá pracuje ako zdravotná sestra na internom oddelení. „Celý život som nebol ani raz chorý, a teraz som prežil vlastnú smrť. Šlo to rýchlo. Vysoké teploty, bolesti hlavy, tiež tráviace ťažkosti,“ opísal svoj vlaňajší november pre Blesk.cz.

Jan skončil v nemocnici vo Vyškove, kde mu potvrdili nález na pľúcach. Jeho zdravotný stav sa však zhoršoval. Keď mu nedokázali pomôcť ani na JIS-ke, previezli ho na ARO v Třinci. „Dve hodiny ma viezla sanitka, vrtuľníkom to nešlo, a aj tak sa báli, či dvojhodinovú cestu prežijem. Ihneď ma tam napojili na ECMO,“ povedal Čech. Janova žena i dcéra žili v strachu vyše mesiaca. Ich najbližší ležal v kóme.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

„Stav bol kritický na Vianoce aj po novom roku. My sme stále dúfali. Prvýkrát sme šli za ním 7. januára, kedy oslavoval narodeniny. To nás prvý raz spoznal. O deň neskôr ho odpojili od prístrojov. Prežil aj vďaka personálu tejto nemocnice,“ domnieva sa Janova dcéra. „Všetci traja sme sa nechali očkovať, to je jediná možná obrana proti koronavírusu,“ dodala.

Celkovo strávil Jan na nemocničnom lôžku 81 dní. V pohodlí domova bude naberať sily minimálne do jesene. Aktuálne chodí na rehabilitácie. Čo najskôr sa chce vrátiť do práce – než ochorel, živil sa ako stavbár. „Práve práca by mi pomohla lepšie znášať postcovidové bolesti. Nemôžem ale poriadne ohýbať prsty, svaly mám ochabnuté. Ale ako hovorím: Psychika v normále je polovica zdravia,“ tvrdí Jan.

Muža v třinckej nemocnici napojili na oxygenátor, ktorý mu nahrádzal pľúca. „Jan je naším rekordmanom. V počte zostáv a ich výmeny ide pri oxygenerátore o sekundy. Jemu sme menili zostavu sedemkrát, to je výnimočné,“ skonštatoval Roman Hanák, primár oddelenia ARO. Ako dodal, na svete prežije len polovica takto liečených ľudí.