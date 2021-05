Moskva kritizuje sankcie voči Bielorusku: Zákaz letov ohrozuje bezpečnosť cestujúcich

"To, čo Západ urobil zavedením zákazu letov cez bieloruský vzdušný priestor, a to z politických dôvodov, je úplne nezodpovedné a ohrozuje to bezpečnosť cestujúcich,“ napísala na Facebooku hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.

Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Dôvodom je to, že bieloruské úrady donútili 23. mája na letisku v Minsku pristáť lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, pričom ho sprevádzala stíhačka MiG. Následne zadržali dvoch cestujúcich lietadla: 26-ročného Ramana Prataseviča, bieloruského novinára žijúceho v exile v Poľsku, a jeho 23-ročnú ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, študujúcu vo Vilniuse.

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO), spadajúca pod OSN, vo štvrtok oznámila, že vyšetrí Bieloruskom vynútený odklon komerčného letu a následné zadržanie Prataseviča.