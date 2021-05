Máte strach z trombózy po očkovaní? Prezradíme vám, ako ju včas rozoznáte

LANGEN/BONN - Vedľajšie účinky očkovania proti koronavírusu sú stále objavujú v titulkoch. Obavy z trombózy sú obzvlášť veľké. Povieme vám, ako rozpoznáte trombózu a na ktoré príznaky by ste si mali dávať pozor.

Znova a znova sa hovorí o ojedinelých prípadoch, keď sa u ľudí vyvinula trombóza po očkovaní proti koronavírusom vakcínou od Johnson & Johnson alebo Astrazeneca, ktorá bola niekedy smrteľná. O to dôležitejšie je, aby očkovaní ľudia vedeli, ako sa trombóza prejavuje a aké sú jej príznaky.

Rozoznajte trombózu ako vedľajší účinok očkovania

Už koncom marca preto výrobca informoval lekárov o možných príznakoch trombózy. Nemecký inštitút Paula Ehrlicha (PEI) v liste informoval, že modriny na inom mieste ako v mieste vpichu boli uvedené ako príznak trombózy spôsobenej očkovaním. Takéto listy obsahujú dôležité informácie o liekoch. Pravidelne sú zasielané lekárom, aby ich informovali o nových nálezoch.

Zdroj: SITA/AP Photo/Christophe Ena

V liste zverejnenom koncom marca sa uvádzalo, že prínos vakcíny Astrazeneca Covid-19 prevyšuje riziká, „napriek možnému spojeniu s veľmi zriedkavými trombózami v kombinácii s trombocytopéniou“. Zdravotnícki pracovníci by si mali dávať pozor na príznaky. Očkované osoby by mali v prípade potreby okamžite kontaktovať lekára.

Tieto príznaky sa môžu vyskytnúť pri trombóze

Príznaky trombózy spôsobenej očkovaním proti koronavírusu boli dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, opuchy nôh alebo pretrvávajúce bolesti brucha. Bolesť hlavy alebo rozmazané videnie môžu tiež naznačovať, že máte trombózu. Mali by ste tiež okamžite navštíviť lekára, ak sa po niekoľkých dňoch na mieste mimo miesta očkovania objavia modriny (petechie).

Zdroj: Getty Images

Prečo sa po očkovaní proti koronavírusu vyskytujú trombózy?

Podľa nemeckých odborníkov môžu zriedkavé závažné vedľajšie účinky po očkovaní vektorovými vakcínovými prípravkami od spoločností Astrazeneca a Johnson & Johnson súvisieť so špeciálnym typom týchto vakcín. „Skutočnosť, že obe vakcíny sú založené na rovnakom princípe a spôsobujú rovnaké problémy, podľa môjho názoru naznačuje, že príčinou je samotný vektor,“ uviedol to Johannes Oldenburg z Bonnskej univerzitnej nemocnice pre dpa. To je však momentálne špekulatívne.

Zdroj: Getty Images

Bolesť hlavy, ochrnutie a poruchy reči

Trombóza sínusových žíl spôsobuje, že krvné zrazeniny blokujú určité žily v mozgu. Je to zvlášť viditeľné pri bolestiach hlavy, môžu sa vyskytnúť aj epileptické záchvaty, ochrnutie alebo poruchy reči. Nedostatok krvných doštičiek zase vedie k zvýšenému sklonu ku krvácaniu. Medzi príznaky patrí bodové krvácanie do kože alebo slizníc a občas silné krvácanie z nosa.

Počet prípadov závažnej trombózy po očkovaní vakcínou Astrazeneca sa ďalej zvýšil: do 30. apríla zaznamenala najnovšia bezpečnostná správa Inštitútu Paula Ehrlicha (PEI) 67 prípadov trombózy s trombocytopéniou (TTS). Podľa správy zomrelo štrnásť pacientov - päť mužov a deväť žien. Väčšinu prípadov (67 percent) tvorila trombóza sínusových žíl.