Od vzniku Severného Írska uplynulo 100 rokov: Premiér Johnson vyzýva na pozastavenie sa nad dejinami

Severné Írsko, v ktorom žije 1,9 milióna obyvateľov, vzniklo v roku 1921, keď bol ostrov po írskej vojne za nezávislosť rozdelený na dve časti, pripomína AFP. O územie Severného Írska sa počas jeho histórie viedli tvrdé spory medzi probritskými unionistami a proírskymi nacionalistami, ktorí neuznávajú legitimitu tejto provincie, a preto neoslavujú ani aktuálne okrúhle výročie. Britský premiér Boris Johnson napriek tomu vyhlásil, že ide o "veľmi významné národné výročie", ktoré pripomína "vznik Spojeného kráľovstva, ako ho poznáme dnes". Dodal, že je dôležité, aby "sme sa pozastavili nad zložitými dejinami uplynulých 100 rokov".

Nedávne nepokoje v tejto provincii vypukli v unionistickej komunite, kde Johnsona ostro kritizujú za to, že pre Severné Írsko pripustil osobitný pobrexitový "protokol", o ktorom sa mnohí domnievajú, že tento región vyčleňuje zo Spojeného kráľovstva. Unionisti sa totiž obávajú, že predmetný protokol zvýši pravdepodobnosť zjednotenia Írska (Írskej republiky so Severným Írskom), vyhliadky, ktorá v minulosti priniesla krviprelievanie, uvádza AFP. Okrem nepokojov čelí Severné Írsko aj vládnej kríze. Tamojšia predsedníčka vlády Arlene Fosterová minulý týždeň oznámila, že odstupuje z postu premiérky i predsedníčky Demokratickej unionistickej strany (DUP). Fosterová čelí revolte v radoch vlastnej strany, pričom vyše 20 poslancov DUP zo severoírskeho parlamentu (Stormont) a štyria zástupcovia tejto strany v britskom parlamente podpísali list, v ktorom vyjadrili nespokojnosť s jej vedením.

Severné Írsko sa v 60. rokoch 20. storočia stalo dejiskom násilností a nepokojov medzi tzv. lojalistami, proírskymi republikánmi a britskými bezpečnostnými silami. Do podpísania mierovej dohody v roku 1998 tam zahynulo zhruba 3500 ľudí. Mierová dohoda do veľkej miery sektárske boje, ale pachuť trpkého rozdelenia stále pretrváva, približuje AFP. Budúcnosť zotrvania Severného Írska v Spojenom kráľovstve je o to neistejšia, že mnohí majú pocit, že vplyvom brexitu sa zmenilo jeho ústavné postavenie. Pobrexitový protokol účinne udržiava Severné Írsko v colnej únii s EÚ a čiastočne aj na európskom jednotnom trhu. Niektorí unionisti tvrdia, že s tým súvisiace nové kontroly v severoírskych prístavoch sa rovnajú "írskej námornej hranici", čo dláždi cestu k zjednotenému Írsku.