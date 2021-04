Po Floydovi ďalší škandál: Polícia strelila muža (†42) zozadu do hlavy! Bola to poprava, tvrdí právnička

"Strieľali a zároveň hovorili: 'Ukážte nám svoje ruky'," opísala podľa Reuters jedna z právnych zástupkýň Brownovej rodiny Chantel Cherryová-Lassiterová. "Bola to poprava," dodala advokátka, podľa ktorej zo záberov vyplýva, že zastrelený nepredstavoval pre skupinu policajtov na mieste hrozbu. "Počas tých 20 sekúnd, ktoré sme (na záberoch) videli, tam nebol okamih, kedy by policajtov akýmkoľvek spôsobom ohrozoval," vyhlásila. Policajti muža podľa nej strelili zozadu do hlavy, keď sa pred nimi pokúšal prejsť zo svojej príjazdovej cesty.

Jedna z vystrelených guliek preletela neďalekým domom. Zdroj: SITA/AP Photo/Allen G. Breed

Úrady zatiaľ o prípade zverejnili len málo detailov a video publikované nebolo, podotkla agentúra AP. Policajti Browna zastrelili minulú stredu pri vymáhaní zatykačov a povolení k domovým prehliadkam súvisiacim s drogovou trestnou činnosťou. Zverejnené informácie naznačovali, že vyšetrovatelia predtým Browna pristihli pri predaji malých množstiev kokaínu a metamfetamínu. Úmrtný list podľa CNN ukazoval, že muža zabila guľka do hlavy.

Kancelária šerifa nechce prípad veľmi komentovať

Podľa šerifa Tommyho Wootena sa Brown v minulosti pokúšal zatknutiu vzdorovať. "Tento tragický incident bol rýchly a trval menej ako 30 sekúnd. (Zábery) z kamier (na uniformách policajtov) sú roztrasené a niekedy je ťažké ich rozlúštiť. Hovoria len časť príbehu," uviedol v pondelok Wooten. Daniel Fogg zo šerifovej kancelárie povedal, že nie je vhodné prípad komentovať, kým polícia nemá k dispozícii všetky dôkazy. Kancelária šerifa v piatok informovala o tom, že sedem policajtov bolo po streľbe postavených mimo službu a ďalší traja rezignovali, hoci ich odchod vraj nesúvisí so streľbou.

Zdroj: SITA/Robert Willett/The News & Observer via AP

Advokáti Brownovej rodiny sa sťažujú na nedostatok transparentnosti aj na nekorektné konanie zo strany štátneho zástupcu, ktorý má prípad na starosti. Kritizovali skutočnosť, že mohli vidieť iba zábery z jednej kamery, hoci na mieste zasahovalo niekoľko strážcov zákona. Po zverejnení snímok z kamier na uniformách volalo viacero médií.

Vášne v meste

Brownova smrť viedla v zhruba 18-tisícovom meste k protestom. Tie boli podľa AP viacmenej pokojné, vedenie Elizabeth City však v pondelok vyhlásilo výnimočný stav kvôli obavám z nepokojov.

Zdroj: SITA/Robert Willett/The News & Observer via AP

Incident v Severnej Karolíne nastal v čase vášnivých debát o zásahoch americkej polície proti černochom, najmä vo svetle dianí v meste Minneapolis. Brown bol zastrelený deň potom, čo tamojší súd uznal vinným z vraždy bývalého policajta Dereka Chauvina za jeho konanie pri zatýkaní Georgea Floyda. V nadväznosti na verdikt mnohé médiá pripomínali, ako polícia pôvodne o Floydovej smrti informovala. "Muž umrel po zdravotnom incidente pri interakcii s políciou," znie titulok tlačovej správy z vlaňajšieho mája, v ktorej sa nikde nespomína, že Chauvin Floydovi niekoľko minút kľačal na krku.