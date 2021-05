Policajtov obžalovali z vraždy Afroameričana, ktorý zomrel pri zatýkaní

Ako píše agentúra AFP, na zázname zo zásahu je počuť, ako Ellis pri zatýkaní opakovane hovorí: "Nemôžem dýchať". Jeho smrť, okolnosťami podobná smrti iného Afroameričana Georga Floyda, taktiež vyvolala v USA vlnu protestov.

Manuel Ellis podľa prokuratúry zahynul po "závažnom útoku a/alebo nezákonnom zadržaní" dvoma policajtmi, pričom tretí "Ellisa držal na zemi na bruchu a vyvíjal tlak na jeho chrbát" napriek tomu, že ho Ellis upozorňoval na to, že nemôže dýchať. Policajti najprv tvrdili, že Ellis na nich zaútočil po tom, ako ho prichytili pri pokuse vlámať sa do auta. Traja civilní svedkovia a videozáznamy však vyvrátili, že by sa Ellis správal voči policajtom agresívne.

Súdny lekár neskôr stanovil príčinu smrti ako vraždu hypoxiou - nedostatkom kyslíka - v dôsledku fyzického obmedzenia. Neskôr dodal, že nelegálna droga metamfetamín nájdená v Elissovej krvi pravdepodobne k jeho smrti neprispela .

Christophera Burbanka and Matthewa Collinsa - ktorí Ellisa omráčili elektrickým paralyzérom a aplikovali na ňom tzv. škrtiaci chvat - obvinili z vraždy druhého stupňa. Tretieho policajta, ktorý prišiel neskôr a kľačal Ellisovi na chrbte obvinili z vraždy prvého stupňa. V prípade dokázania viny hrozí všetkým trom doživotie.

Policajti sú v USA obvinení z vraždy či nezákonného zabitia len veľmi zriedkavo, komentuje AFP. Minnesotského policajta Dereka Chauvina v apríli tohto roku uznala súdna porota za vinného z vraždy Georga Floyda, ktorá v USA vyvolala rozsiahlu vlnu protestov proti rasizmu a policajnému násiliu. Odvtedy boli dvaja policajti v Alabame obžalovaní z vraždy a tretí odsúdený za zabitie muža, ktorý trpel samovražednými sklonmi a sám si privolal políciu.