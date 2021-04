KORONAVÍRUS Von der Leyenová oznámila predĺženie dohody s Pfizerom až do roku 2023

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu po zasadnutí kolégia komisárov oznámila predĺženie dohody o dodávkach proticovidových vakcín so spoločnosťou Pfizer/BioNTech až do roku 2023.

Šéfka exekutívy EÚ počas tlačovej videokonferencie uviedla, že ako prejav dôvery v spoločnosť, ktorá bola doteraz "základným pilierom európskych očkovacích aktivít", Únia už v stredu začala rokovať v poradí o tretej dohode s koncernom Pfizer/BioNTech, a to o nákupe ďalších 1,8 miliardy dávok vakcíny do roku 2023, pričom nielen výroba vakcín, ale aj všetkých ich základných komponentov bude prebiehať v EÚ. Podľa jej slov sa EK dohodla s Pfizer/BioNTechom aj na ďalšom urýchlení dodávok vakcín, čo znamená, že 50 miliónov ďalších dávok bude dodaných v druhom štvrťroku 2021, počnúc aprílom. Tieto dávky boli pôvodne určené pre záver roka. To zvýši celkové dávky od tejto firmy na 250 miliónov dávok v druhom štvrťroku. Aj tieto dávky sa rozdelia podľa populačného kľúča medzi všetky členské štáty.

Von der Leyenová pri tejto príležitosti vyjadrila úplnú dôveru v technológiu mRNA použitú pre tvorbu vakcín Pfizer/BioNTech. Ide o výrobný postup na báze nukleovej kyseliny mRNA, ktorý sa líši od technológie na báze vírusového vektora použitej pri vakcínach ponúkaných spoločnosťou AstraZeneca alebo Johnson & Johnson. Vektorové vakcíny sú najnovšie spájané s obavami z možného súvisu medzi očkovacou látkou a zriedkavými prípadmi krvných zrazenín. Upozornila, že mRNA vakcíny sa dokážu prispôsobiť novým mutáciám koronavírusu a EK ich chce zabezpečiť rýchlo a v dostatočnom množstve. "Musíme sa zamerať na technológie, ktoré sa osvedčili," odkázala v tejto súvislosti Von der Leyenová. Upozornila, že EÚ je "opreteky s časom", a spresnila, že čím skôr sa podarí dosiahnuť cieľ zaočkovať 70 percent dospelého obyvateľstva, tým väčšie sú šance na porazenie tohto vírusu.

Dobrou správou je podľa nej to, že očkovanie v celej Európe naberá na obrátkach a do utorka (13.4.) členské štáty EÚ dostali už viac ako 126 miliónov dávok vakcín. "S radosťou môžem povedať, že dnes sme v EÚ dosiahli prah 100 miliónov očkovaní. Toto je míľnik, na ktorý môžeme byť hrdí. Z týchto 100 miliónov očkovaní je viac ako štvrtina už aj s druhou dávkou, čo znamená, že teraz máme úplne zaočkovaných viac ako 27 miliónov ľudí," opísala situáciu. Európska komisia od vlaňajška zabezpečila široké portfólio 2,3 miliárd dávok vakcín proti COVID-19 od najmenej šiestich rôznych výrobcov a rokuje aj o zmluvách s ďalšími farmaceutickými firmami.