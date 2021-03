VIDEO Mrazivá výpoveď tínedžerky: Prosil o život, ja som mu nedokázala pomôcť

"Nebolo to správne. Trpel. Mal bolesti. Vedela som, že to nie je správne. Všetci sme vedeli, že to nie je správne," povedala 18-ročná Darnella Frazierová v reakcii na to, prečo incident zaznamenala na videu. Dodala, že Floyd bol vystrašený a prosil o život. Zároveň so slzami v očiach upozornila na to, že to isté sa mohlo stať i jej príbuzným: "Mám černocha otca i brata. Mohol to byť jeden z nich," upozornila. Priznala, že Floydovi sa stále dookola v duchu ospravedlňuje za to, že nespravila viac a fyzicky nezasiahla, aby mu zachránila život.

Len ležal na zemy, už nebojoval

Frazierová vypovedala v utorok spolu s ďalšími tromi osobami, ktoré mali v čase spáchania skutku menej než 18 rokov. Porotcovia však ich tváre nevideli, keďže kamery boli vypnuté a identifikovaní boli len prvými menami. Dve priateľky - Alissa a Kalen - zase uviedli, že Floyd "len ležal na zemi, už nebojoval a nekládol odpor".

Donald Williams (33), ktorý po tom, čo Floyda v bezvedomí odviezla sanitka, privolal núdzovú linku 911, povedal, že bol presvedčený, že je svedkom "vraždy". "Nevedel som, čo viac spraviť," dodal s tým, že keď prišiel na miesto činu, Floyd bol už v nebezpečenstve. Poslednou svedkyňou v utorok bola hasička mimo služby Genevieve Hansenová (27), ktorá pred súdom uviedla, že policajti jej zabránili, aby Floydovi poskytla prvú pomoc. V pondelok si porota vypočula úvodné reči obžaloby a obhajoby.

Chauvin podľa obžaloby nedodržal policajné postupy a bezcitne tlačil kolenom k zemi Floydovo nehybné telo vyše deväť minút, až kým ho neodniesli záchranári. Za vraždu druhého stupňa hrozí Chauvinovi 40-ročné väzenie a za zabitie ďalších desať rokov. Je taktiež obvinený z vraždy tretieho stupňa, za čo je trestná sadzba až 25 rokov.