Slovinský premiér obvinil europoslancov z cenzúry: Zabránili mu v premietaní videomateriálu

Spravodajský portál BalkanInsight uviedol, že Janša tak odoprel europoslancom možnosť klásť mu otázky týkajúce sa slobody tlače v Slovinsku, ale pripravil sa aj o príležitosť obhajovať svoje vlastné názory.

Na diskusii, ktorú organizovala parlamentná monitorovacia skupina pre demokraciu, právny štát a základné práva, si poslanci vypočuli rôznych rečníkov a mediálnych odborníkov. Keď prišiel na rad Janša, povedal iba niekoľko viet a požiadal o premietnutie 16-minútového videa, kde zrejme vysvetľoval situáciu v Slovinsku; každý rečník však dostal k dispozícii desať až 15 minút.

Po tom, čo ho holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová, ktorá diskusiu moderovala, upozornila, že videoprezentácia nie je možná z dôvodu technických obmedzení a že to na takýchto podujatiach ani nie je zvykom, Janša prerušil videospojenie s ostatnými účastníkmi. Neskôr v reakcii na sociálnej sieti Twitter napísal, že "je skutočne poľutovaniahodné, že Sophie in 't Veldová, ktorá mala monitorovať slobodu médií v EÚ, napriek predchádzajúcej dohode cenzurovala vysielanie videa, ktoré upozorňuje na problémy so slobodou médií a útoky na novinárov v Slovinsku".

Monitorovacia skupina okrem Janšu pozvala na konferenciu aj zástupcov ministerstva kultúry, prokuratúry a úradu ombudsmana, ako aj zástupcov médií a občianskej spoločnosti.

Barbara Štrukeljová, šéfredaktorka slovinskej tlačovej agentúry STA, vo svojom príspevku informovala o pokračujúcom spore medzi STA a vládnym komunikačným úradom UKOM. Pripomenula tiež, že Janša označuje STA za "národnú hanbu".

Nataša Pirc Musarová, právnička špecializujúca sa na mediálne právo, poukázala na to, že obmedzenie slobody médií v Slovinsku je len špičkou ľadovca a sloboda prejavu vrátane práva na protesty je počas koronavírusovej pandémie obmedzená.

Vládu naopak podporil Igor Pirkovič zo Združenia novinárov a publicistov (ZNP), ktoré je vnímané ako subjekt reprezentujúci skôr pravicovo orientované médiá. Pirkovič tvrdil, že médiá v Slovinsku neboli nikdy také slobodné ako teraz a vláda nikdy nebola kritizovaná tak ako teraz.