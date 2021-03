Po korupcii za miliardy ďalší škandál Rusky: VIDEO Údajná ministrova exmilenka spôsobila veľký rozruch

Sám rektor akadémie považuje výstavu za "ohavnosť" a "diskreditáciu umenia", s ktorou škola ale nemá nič spoločné, pretože organizátorom výstavy je iná inštitúcia. Akciu prirovnal k "uvedeniu koňa do Senátu" v narážke na legendu, podľa ktorej rímsky cisár Caligula zo svojho obľúbeného žrebca menom Incitatus urobil zákonodarcu. Podobne vraj nemá zmysel pokúšať sa hodnotiť dielo "smutne preslávenej" Vasiljevovej. Informoval petrohradský server Fontanka.ru.

"Je to umenie, alebo nie? Akej kvality? Ako sa k nemu stavať?" zamyslel sa nad dielom Vasiljevovej v čase jej moskovskej výstavy server Snob.ru a pripomenul "precedens" v podobe obrazu namaľovaného prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý sa v roku 2009 predal za 37 miliónov rubľov, čo vtedy predstavovalo cca 915-tisíc eur. "Tvorba hodnostárov sa ešte objaví na trhu s umením, vo veľkých múzeách a na experimentálnych platformách - zatiaľ ako jednorazové javy, ale neskôr sa možno dostane aj do múzejných zbierok - ak to mlčanie umeleckej komunity umožní," predpovedal.

Korupcia obrovských rozmerov

Vasiljevová sa v Rusku preslávila v minulej dekáde, kedy ako šéfka jedného z odborov ministerstva obrany bola obvinená z korupcie a neskôr odsúdená za obrie podvody a pranie špinavých peňazí v rádoch miliárd rubľov. Ale namiesto piatich rokov za mrežami si z trestu odpykala len 34 dní, než ju podmienečne prepustili na slobodu, pripomenul server. Do trestu sa odsúdenej započítali aj dva roky domáceho väzenia, strávené v luxusnom moskovskom byte. Práve vtedy prepadla maľovaniu.

Aféra sa začala v roku 2012 a stála kreslo bývalého ministra obrany Anatolija Serďukova, ktorého bola Vasiljevová podľa médií milenkou. Prípad pútal záujem verejnosti nielen závratnou veľkosťou ukradnutých čiastok, ale aj prepojením zločinu a sexu na najvyšších poschodiach ruskej spoločnosti. A to tým skôr, že počas vlečúceho sa vyšetrovania aféry Vasiljevová skladala verše a spievala o svojom vzťahu so Serďukovom, ktorý do vlády vstúpil ako zať blízkeho spolupracovníka Vladimíra Putina.

Údajný vzťah sa dokonca dočkal zvečnenia na striebornom plátne, ako paródia. Sám Serďukov ale hovoril len o profesionálnych kvalitách svojej niekdajšej podriadenej a na neskoršiu otázku ohľadom údajne uzavretého sobáša odpovedal vyhýbavo. Exministrovo stíhanie za nedbalosť bolo medzitým potichu zastavené vďaka amnestii.