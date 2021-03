Študent (†20) chcel splniť skúšku odvahy: Fatálny koniec, mozgová smrť po 40 panákoch!

Mnohokrát hlúpe skúšky odvahy a prehnané iniciačné rituály - tým sú známe americké študentské bratstvá. Znova a znova sa však „zábava“ končí pre študentov v život ohrozujúcej situácii alebo - rovnako ako v prípade Stona Foltza - smrťou.

Študent Bowling Green State University v štáte Ohio bol novým členom bratstva Pi Kappa Alpha. Aby preukázal svoju príslušnosť, musel Foltz vypiť 40 panákov s tvrdým alkoholom. Bolo to v sobotu len deň predtým, ako študent zomrel.

Pomoc prišla neskoro

Foltz kvôli šikanovaniu svojich spolužiakov urobí to, čo mu prikázali: v krátkom čase vypije tvrdý alkohol, v množstve 40 štamperlíkov. Onedlho upadol do bezvedomia. Po prijatí do nemocnice bol v kritickom stave, píše DailyStar.

Pre mladého muža prišla akákoľvek pomoc príliš neskoro: V nedeľu večer sklesnutá rodina podľa Fox8 potvrdila smrť mladíka. Orgány zosnulého majú byť darované na záchranu ďalších životov, uviedla rodina.

Zdroj: Facebook/ Stone Foltz

Členovia skupiny Pi Kappa Alpha boli dočasne vylúčení

Priebeh incidentu sa v súčasnosti vyšetruje, hovorí pre NewsNation právnik rodiny Foltz Sean Alto

Univerzita Bowling Green dočasne vylúčila členov bratstva Pi Kappa Alpha. Rovnako budú pozastavené všetky prijímacie konania pre nových členov, ako aj spoločenské udalosti v areáli a mimo neho.

Do týždňa dve úmrtia

Podľa DailyStar študentský zväz vyhlásil, že nelegálne aktivity, zneužívanie drog, šikana a obťažovanie akéhokoľvek druhu nebudú tolerované.

Incidenty ako tento nie sú v USA ojedinelé. Necelý týždeň predtým zomrel študent univerzity Virginia Commonwealth. Adam Oakes (†19) bol nájdený ťažko opitý a bez života na večierku organizovanom tamojším bratstvom Delta Chi.