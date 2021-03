Spojené štáty zatiaľ o vojakoch v Afganistane nerozhodli: Snažia sa oživiť mierový proces

Vyjadrenie amerického ministerstva zahraničných vecí prišlo po správach, že šéf diplomacie USA Antony Blinken sa pokúša oživiť mierové rozhovory pod záštitou OSN, pričom varuje, že americká armáda posudzuje odsun z Afganistanu do začiatku mája. Blinken zaslal afganskému prezidentovi Ašrafovi Ghanímu list, v ktorom napísal, že Spojené štáty "zvažujú úplné stiahnutie svojich jednotiek do 1. mája, tak ako zvažujeme aj iné možnosti". List zverejnila afganská stanica TOLOnews a informoval o ňom aj americký denník New York Times, hoci hovorkyňa amerického rezortu diplomacie jeho pravosť potvrdiť odmietla.

V liste sa podľa Reuters uvádza, že USA požiadajú OSN o zvolanie konferencie na úrovni ministrov zahraničných vecí a vyslancov z Ruska, Číny, Pakistanu, Iránu, Indie a Spojených štátov, na ktorej by sa diskutovalo o "jednotnom prístupe k podpore mieru v Afganistane". Washington chce tiež požiadať Turecko, aby bolo v najbližších týždňoch hostiteľom stretnutia afganskej vlády a povstalcov na vysokej úrovni, zameraného na "dokončenie mierovej dohody".

Blinken dodal, že v prípade odchodu americkej armády by sa obával zhoršenia bezpečnostnej situácie a rýchlych územných ziskov radikálneho hnutia Taliban. Podľa vlastných slov dúfa, že Ghaní bude "chápať naliehavosť" jeho vyjadrení. Ghaní v sobotu povedal, že v snahe pokročiť v mierových rozhovoroch s Talibanom je jeho vláda ochotná rokovať o nových voľbách. Zdôraznil, že prípadná nová vláda Afganistanu by mala vzniknúť demokratickým procesom.

Násilie a cielené zabíjanie v Afganistane vzrástli, odkedy vláda začala s Talibanom vlani v septembri viaznuce mierové rokovania. Podľa západných bezpečnostných predstaviteľov si vzbúrenci, ktorí už ovládajú veľké časti vidieckych oblastí krajiny, medzičasom začali posilňovať aj pozície okolo miest.