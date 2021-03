KORONAVÍRUS Kubou vyvíjaná vakcína vstúpila do tretej fázy testovania

HAVANA - Kubou vyvíjaná protikoronavírusová vakcína vstúpila vo štvrtok do tretej fázy klinických testov. Ide o prvú vakcínu svojho druhu, ktorú dosiaľ do tohto štádia vyvinula latinskoamerická krajina. Informovala o tom v noci na piatok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.

Vakcínu s názvom SOBERANA-02 otestovali kubánske úrady na 44.000 dobrovoľníkoch vo veku od 19 do 80 rokov. Prvé pokusné očkovania by sa mali začať realizovať v hlavnom meste Havana na budúci týždeň. Dobrovoľníci budú rozdelení do troch skupín - niektorí dostanú dve dávky vakcíny s 28-dňovým odstupom, ďalší dostanú dve dávky plus imunitný posilňovač, a tretia skupina dostane placebo. Touto treťou fázou klinických testov sa oficiálne ukončí trojmesačné obdobie od podania poslednej dávky, uviedol inštitút Finlay.

Táto tretia fáza testov sa oficiálne ukončí tri mesiace po podaní poslednej dávky, ale ak budú výsledky sľubné, bolo by možné požiadať o povolenie núdzového použitia vakcíny už skôr. Kuba, ktorá vyhlásila, že chce zaočkovať v tomto roku všetkých svojich obyvateľov, nie je pandémiou koronavírusového ochorenia COVID-19 dosiaľ veľmi postihnutá; tamojšie úrady evidujú 53.000 potvrdených prípadov nákazy a 336 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19.

Kuba má 11,2 milióna obyvateľov. Pod tlakom amerických sankcií začala Kuba ešte v 80. rokoch vyvíjať svoje vlastné vakcíny. Takmer 80 percent kubánskych vakcín sa vyrába miestne, pričom Kuba momentálne pracuje na štyroch protikoronavírusových vakcínach. SOBERANA-02 je rekombinačnou proteínovou vakcínou, ktorá si nevyžaduje extrémne chladiarenské podmienky.