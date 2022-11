Útok na imigračné centrum v Británii v Doveri mal teroristický motív

Protiteroristické oddelenie polície pre juhovýchodne Anglicko (CTPSE) vo vyhlásení uviedlo, že nazbierané dôkazy potvrdzujú "krajne pravicovú motiváciu" páchateľa. Predstaviteľ protiteroristickej polície Tim Jacques však dodal, že jednou z príčin bol aj stav duševného zdravia útočníka. Muž (66) hodil v nedeľu 30. októbra tri benzínové bomby pripevnené k zábavnej pyrotechnike do priestorov imigračného centra prístavnom meste Dover.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Kin Cheung

Dve osoby utrpeli zranenia. Polícia našla muža neskôr na neďalekej čerpacej stanici mŕtveho po tom, ako spáchal samovraždu. Zariadenie pre migrantov v Doveri prijíma osoby, ktoré prichádzajú do Británie cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Britská vláda sa v súčasnosti usiluje riešiť situáciu v spojitosti s vysokým počtom takýchto migrantov. Od začiatku tohto roka do 26. októbra ich podľa britskej vlády prišlo do krajiny 38.000.