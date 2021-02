KORONAVÍRUS Bidenov poradca otvorene: Čína neposkytla dostatok údajov o počiatkoch pandémie

"Nemyslíme si, že by Čína poskytla dostatok pôvodných údajov o tom, ako sa táto pandémia začala šíriť - najskôr v samotnej Číne a potom po celom svete," povedal Sullivan v americkej televízii CBS. Podľa Sullivana, ktorého do funkcie nominoval nový americký prezident Joe Biden, by v tomto smere mala urobiť viac nielen samotná Čína, ale aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Podľa neho je potrebné, aby počiatky pandémie objasnilo "dôveryhodné, otvorené a transparentné medzinárodné vyšetrovanie pod vedením WHO". Zdôraznil, že získané informácie by mali kľúčový význam aj pri predchádzaní možných budúcich pandémií. Sullivan tiež kritizoval prístup, aký v boji s koronavírusom zvolila administratíva predchádzajúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. Podľa neho nepristupovala Trumpova vláda k celej záležitosti s takou vážnosťou, akú si vyžadovala.

Pôvod nového koronavírusu v prvej polovici februára skúmal priamo v čínskom Wu-chane, pôvodnom epicentre pandémie, medzinárodný expertný tím WHO. Misia Svetovej zdravotníckej organizácie tam pricestovala viac ako rok po začiatku pandémie.

Členovia tímu však v priebehu dvojtýždňovej misie nedospeli k nijakým konkrétnym záverom. Ohľadne pôvodu vírusu sú podľa expertov WHO stále otvorené všetky hypotézy. Za najpravdepodobnejší pôvodný zdroj nákazy vedci označili netopiere. Teóriu o úniku vírusu z wuchanského virologického laboratória zase označili za veľmi nepravdepodobnú.