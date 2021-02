Senátori rozhodli, impeachment bude pokračovať: Trumpov právnik sa búri

Trumpov tím argumentoval, že proces je protiústavný, keďže Trump už nie je prezidentom. Senát však v pomere hlasov 56-44 zahlasoval za pokračovanie procesu, napísala agentúra AFP. K demokratickým senátorom sa pridali i šiesti republikáni. Potrebná bola jednoduchá väčšina hlasov.

V americkom Senáte sa v utorok začal v poradí druhý proces ústavnej žaloby (impeachmentu) bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Demokratickí členovia Snemovne reprezentantov obviňujú Trumpa z podnecovania povstania v súvislosti s januárovým útokom jeho prívržencov na sídlo amerického Kongresu.

Počnúc stredou bude mať každá strana na predloženie svojich argumentov 16 hodín. Táto časť procesu bude podľa stanice BBC trvať pravdepodobne do víkendu. Senátori sa potom budú môcť pýtať otázky.

Proces ešte viac rozdelí Spojené štáty

Proces ústavnej žaloby (impeachmentu) voči bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi by mal byť podľa jedného z jeho právnikov zamietnutý, a to preto, že je protiústavný a ešte viac by rozdelil už i tak polarizovanú krajinu. Povedal to v utorok jeden z Trumpových právnikov, informovala agentúra AP.

Po procese impeachmentu budú Spojené štáty "omnoho viac rozdelené a naše postavenie na celom svete bude vážne narušené", povedal David Schoen, ktorého citovala agentúra AFP. Demokratov obvinil z toho, že ich poháňa nenávisť voči Trumpovi a boja sa, že prídu o moc.

Trumpov tím argumentuje, že proces je protiústavný, keďže Trump už nie je prezidentom. Demokrati sa však odvolávajú na precedens z roku 1876 a takisto sa opierajú o to, že nepokoje v Kapitole sprevádzali násilnosti.

Demokratický kongresman za štát Maryland Jamie Raskin v utorok v emotívnom prejave opisoval udalosti, keď do Kapitolu vtrhli Trumpovi rozhnevaní stúpenci a zákonodarcom ukazoval i videá z nepokojov, píše agentúra DPA. Otcovia zakladatelia a tí, čo stáli pri zrode americkej ústavy boli podľa neho presvedčení, že impeachement je možné viesť aj voči bývalým predstaviteľom USA a tiež, že Senát disponuje takouto právomocou.