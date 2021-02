Koala hitom internetu: Najprv spôsobila hromadnú nehodu, potom prišlo ikonické FOTO!

Medvedík koala išiel po rýchlostnej ceste v južnej Austrálii a spôsobil dopravnú nehodu. Zviera chcelo v pondelok v hustej rannej premávke prejsť cez šesťprúdovú ulicu v Adelaide, ďaleko sa však nedostalo kvôli vysokému betónovému mantinelu v strede, uviedla polícia. Šesť vozidiel do seba narazilo - nedošlo však k žiadnym väčším zraneniam.

ON NOW: A koala caused a 6-car hold up on the South Eastern Freeway yesterday morning in peak hour...Nadia Tugwell joins David and Will after she rescued the koala and took an iconic photo! pic.twitter.com/ccrdvyt0W5