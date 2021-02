KORONAVÍRUS Dáni vyšli do ulíc kvôli opatreniam: Sú proti digitálnemu očkovaciemu preukazu

KODAŇ - Stovky ľudí vyšli v sobotu noci do kodanských ulíc na protest proti dánskym epidemiologickým obmedzeniam a plánom vlády na digitálny očkovací preukaz, uviedla agentúra AFP.

V mrazivom počasí sa približne 600 ľudí zhromaždilo pred budovou parlamentu na protest proti "diktatúre" čiastočného lockdownu, ktorý bol zavedený v Dánsku. Demonštrácia mala pokojný priebeh. Ľudia protestovali najmä proti plánom na vytvorenie digitálneho očkovacieho "pasu". Dánsko, tak ako aj ďalšie európske krajiny, chce zaviesť digitálny očkovací preukaz, ktorý by spočiatku uľahčil najmä služobné cesty. Mohol by sa použiť aj na športové a kultúrne podujatia, a tiež na vstup do reštaurácií.

Organizátori protestov tvrdia, že z takého pasu vyplýva povinnosť očkovania, čo predstavuje ďalšie obmedzenie slobody jednotlivca. Očkovanie v tejto škandinávskej krajine nie je povinné. V Dánsku, ktoré má 5,8 milióna obyvateľov, sú zatvorené reštaurácie, bary a obchody, ktoré nepredávajú potraviny a základné potreby. Vláda predĺžila obmedzenia najmenej do 28. februára. Základné školy sa však v pondelok môžu znovu otvoriť.