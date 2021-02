KORONAVÍRUS Rumunsko by mohlo vyrábať niektorú z vakcín vyvinutú na západe, tvrdí premiér

Rumunsko sa tak rozhodlo pre rovnaký postup ako iné európske štáty, kde touto vakcínou očkujú ľudí vo veku od 18 do 55 rokov, aj keď európska lieková agentúra (EMA) túto očkovaciu látku schválila ako vhodnú pre všetky vekové kategórie. Rumunské zdravotnícke úrady odôvodnili toto vekové obmedzenie nedostatkom dát.

"To neznamená, že AstraZeneca nemá očakávanú účinnosť u osôb starších ako 55 rokov, ale iba málo ľudí v tejto vekovej skupine sa zúčastnilo na klinických pokusoch," vysvetlil v piatok večer manažér očkovacej kampane v Rumunsku Valeriu Gheorgita. Do Rumunska v sobotu dopravili prvých 81.600 dávok vakcíny. Celkovo by ich vo februári mali dodať 600.000, povedal novinárom predseda vlády Florin Citu. Dodal, že prihlasovanie na očkovanie bude spustené 10. februára. On sám dostal v sobotu druhú dávku očkovania proti covidu.

Vakcína AstraZeneca je iba treťou, ktorú EÚ na očkovanie svojich obyvateľov schválila: súhlas na použitie dostali aj vakcíny vyvinuté spoločnosťami Pfizer/BioNTech a Moderna. Agentúra AFP uviedla, že Rumunsko, krajina s 19 miliónmi obyvateľov, si stanovilo ambiciózny cieľ: zaočkovať do septembra asi desať miliónov obyvateľov. Od decembrového spustenia očkovacieho programu dostalo najmenej jednu dávku vakcíny proti COVID-19 viac ako 450.000 ľudí.

Na otázku, či Bukurešť začala rokovania o ruskej vakcíne Sputnik V alebo o čínskom preparáte SinoVac, odpovedal Citu záporne. Dodal, že Rumunsko namiesto toho môže samé vyrábať niektorú z vakcín vyvinutých západnými farmaceutickými spoločnosťami. Počet nových prípadov infikovania koronavírusom SARS-CoV-2 v posledných týždňoch klesol, Rumunsko však bolo pandémiou tvrdo zasiahnuté: doposiaľ hlási 18.748 úmrtí z viac ako 740.732 evidovaných prípadov nákazy.