KORONAVÍRUS Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českom

Kontrola na hraničnom priechode

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

VIEDEŇ - Rakúsko predĺži do 27. februára kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českom, ktoré zaviedlo pred mesiacom. Vyplýva to z nariadenia rakúskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré bolo zverejnené v piatok. Informovala o ňom agentúra APA.