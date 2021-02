KORONAVÍRUS Babiš v Budapešti: Vakcína nie je politickou, ale bezpečnostnou otázkou

Podľa agentúry MTI Babiš na spoločnej tlačovej konferencii s Orbánom vyhlásil, že najlepšou očkovacou látkou je tá, ktorá je bezpečná, a ktorá je okamžite k dispozícii. Maďarský ministerský predseda zdôraznil, že kto je v zaobstarávaní vakcín rýchly, ten zachraňuje životy. "Nemôžeme preto čakať na Európsku úniu, pretože Brusel je v nákupe očkovacej látky pomalý," zdôraznil.

Orbán sa s Babišom podelil o skúsenosti svojej krajiny v zaobstarávaní ruskej a čínskej vakcíny. Maďarský premiér tiež dodal, že krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) - Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko - by mohli z ekonomického hľadiska celkom dobre dopadnúť v ťažkých skúškach pandémie.

Maďarsko je prvou krajinou v EÚ, ktorá schválila ruskú vakcínu, a je možné, že na budúci týždeň ňou už začne i očkovať. Maďarská vláda celkovo objednala dva milióny dávok tejto vakcíny. Prvých 40.000 dávok dorazilo v utorok.

Zdroj: Facebook/Andrej Babiš

Maďarsko chce pomocou ruskej očkovacej látky vyriešiť problém s meškaním dodávok vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech a firmy Moderna. Účinnosť ruskej vakcíny je podľa niektorých zdrojov dokonca takmer 92 percent a mala by byť porovnateľná s vakcínami, ktoré už EÚ schválila. Český premiér sa pred cestou do Budapešti vyjadril, že je za to, aby Európska agentúra pre lieky (EMA) ruskú vakcínu schválila.