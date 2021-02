Medzinárodná poisťovacia spoločnosť má jasno: Omeškanie očkovania o pár týždňov vyjde EÚ poriadne draho

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP

BRUSEL - Päťtýždňové oneskorenie v harmonograme plošného očkovania proti covidu by mohlo v roku 2021 Európsku úniu ako celok vyjsť na 90 miliárd eur. Podľa štvrtkovej správy belgickej televíznej stanice na to upozornila medzinárodná poisťovacia spoločnosť Euler Hermes so sídlom v Paríži.