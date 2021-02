Päť snov súvisiacich s KORONAVÍRUSOM: Pandémia vyvolala aj nočné mory! Pozrite sa, čo znamenajú

LONDÝN - Odkedy sa koronavírus rozšíril do celého sveta, čoraz viac ľudí hlási silnejšie a nepríjemnejšie sny. Britský psychológ teraz vysvetľuje, o čo ide.

Štúdia londýnskej King's College a spoločnosti Ipsos MORI zameraná na prieskum trhu zistila, že dvaja z piatich ľudí majú živšie sny ako obvykle. Postihnuté sú najmä ženy.

Toto sú najčastejšie sny

Podľa britského psychológa Iana Wallacea existuje päť snov, ktoré sú obzvlášť bežné. "Sen je ako ultimátna selfie. Ponúka príležitosť absorbovať informácie, ktoré prijímame, prevažne nevedomky, počas dňa," "uviedol výskumník snov pre denník Dailystar.

Kvôli neustále prerušovaným harmonogramom a neustálemu prepínaniu medzi dovolenkou a lockdownom sme akoby stratili pojem o čase. To tiež ovplyvňuje našu kvalitu spánku. „Za spracovanie emócií sú zodpovedné sny a každý je v stave vyššieho vzrušenia a neistoty,“ uviedol Wallace.

1. miesto: Prenasledovateľ bez tváre

Najbežnejším snom, ktorý spustila pandémia koronavírusu, je klasická nočná mora prenasledovania. Len prenasledovateľ je väčšinou bez tváre. Ak je niekto sledovaný vo sne, zvyčajne to znamená, že pracuje na dosiahnutí nejakého cieľa v reálnom živote. „Keď vás prenasleduje niekto bez tváre, hľadáme niečo, čo by sme potrebovali na dosiahnutie tohto cieľa, ale zatiaľ nevieme, čo to je,“ uviedol psychológ.

Zdroj: Getty Images

2. miesto: Uväznený v zmenšujúcej sa miestnosti

Druhým miestom najbežnejších snov je nasledujúci scenár: Ste uväznení v miestnosti, ktorá sa zmenšuje a zmenšuje. Tu sa dá pomerne ľahko spojiť s koronavírusom. Uväznenie v miestnosti predstavuje obmedzenia, ktoré musíme kvôli vírusu znášať.

3. miesto: Nesprávne čísla

Tretí najbežnejší sen je o nesprávnych číslach. Počas tejto nočnej mory sa často nedarí vytočiť správne telefónne číslo alebo zistiť prístupový kód dverí. Podľa výskumníkov snov to znamená pokus o komunikáciu s inými ľuďmi, ktorý sa jednoducho nepodarí.

„Môže to mať niečo spoločné s protichodným prijímaním správ, hlavne z oficiálnych vládnych odporúčaní: lockdown, žiadny lockdown, toto robte, toto nerobte,“ uviedol Wallace.

4. miesto: pokazené alebo chýbajúce jedlo

Podľa odborníkov sa snívanie o plesnivom alebo chýbajúcom jedle stáva čoraz bežnejším. "Jedlo znamená možnosť naplniť sa. Keď sú regály prázdne alebo sú potraviny zhnité, máme pocit, že možností naplniť sa je málo," hovorí odborník. Kvôli pandémii si samozrejme veľa plánov, snov a výletov musíme odriecť.

Zdroj: Getty Images

5. miesto: Prázdne alebo uzamknuté pracovisko

Pôvodne sa sen o prázdnom alebo nedostupnom zamestnaní skôr sníval čerstvým dôchodcom. Podľa Wallacea sa tento sen sníva všetkým vekovým skupinám. Hovorí: "Vaše pracovisko symbolizuje pocit, že robíte niečo dôležité a zmysluplné. Keď tam už nemôžete ísť, máte pocit, akoby ste už nemali účel." V dôsledku hospodárskej krízy spojenej s koronavírusom prišlo veľa ľudí o prácu, čo znamená, že im v živote chýba niečo zmysluplné.

Expert: Nočné mory sa príliš nelíšia od bežných snov

Podľa Iana Wallacea by nočné mory nemali byť príliš znepokojujúce. Veľmi sa nelíšia od bežných snov. "Nočná mora sa snaží upútať našu pozornosť. Ľudia sa zľaknú, ale snažia sa len spracovať veľmi silné emócie," uviedol expert.