KORONAVÍRUS Škótsko predlžuje lockdown do konca februára: Deti sa do škôl môžu vrátiť skôr

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

EDINBURG - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v utorok oznámila predĺženie platnosti lockdownu v krajine najmenej do konca februára, informovala na svojej webovej stránke stanica Sky News. Žiaci by sa do škôl mohli začať vracať od 22. februára.