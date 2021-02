KORONAVÍRUS Bez PCR testu bude po vstupe do Bulharska nutná desaťdňová karanténa

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/DPA via AP/Michael Kappeler

SOFIA - V období od 2. februára do 30. apríla budú bulharskí občania vstupujúci do krajiny a osoby so štatútom trvalého alebo dlhodobého pobytu na území Bulharska a ich rodinní príslušníci, ktorí nepredložia doklad o negatívnom výsledku PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, umiestnení do desaťdňovej karantény. Rozhodol o tom v pondelok bulharský minister zdravotníctva Kostadin Angelov, uviedla agentúra BTA.