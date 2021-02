Navaľného nadácia sľubuje ďalšie odhalenia podobné palácu pre Putina

Vo vysielaní rozhlasovej stanice Echo Moskvy to uviedla šéfka investigatívneho tímu nadácie Fond boja s korupciou (FBK) Marija Pevčich. Dodala, že materiály FBK sa nebudú týkať len Putina, ale aj ďalších činiteľov. FBK pred dvoma týždňami zverejnil na internete dvojhodinový investigatívny film o údajnom Putinovom paláci na brehu Čierneho mora. Dokument mal odvtedy vyše 100 miliónov zhliadnutí. Kremeľ a následne i samotný Putin popreli, že by prezident alebo jeho príbuzní túto či podobnú rezidenciu vlastnili.

Najnovšie sa objavilo tvrdenie, že tento areál vo výstavbe bude slúžiť ako apartmánový hotel. Pevčich toto vysvetlenie označila za nezmysel. Poukázala pritom na to, že niet stavby hotela, ktorá by bola pod "takou starostlivou ochranou" tajných služieb, kde sa na stavenisko ide cez štyri kontrolné posty a kde ochranka kontroluje ešte aj podvozok auta. Pevčich uviedla, že nikto doteraz hodnoverne nevysvetlil, prečo by výstavba akéhokoľvek apartmánového hotela mala byť "financovaná (štátom kontrolovanými ropnými) spoločnosťami Transnefť a Rosnefť".

Pevčich v tejto súvislosti vyjadrila pochybnosti v súvislosti s tvrdením miliardára Arkadija Rotenberga, ktorý sa označil za "beneficiálneho vlastníka" areálu. Poukázala aj na to, že Rotenberg nedokáže ani uviesť, kedy areál kupoval. "Celé je to len fiktívne. Ide o to, nájsť človeka, z ktorého úst vyjde: Je to moje," povedala. Rotenberg sa k tomu, že je beneficiálnym vlastníkom areálu Gelendžik priznal v rozhovore pre spravodajský kanál MASH, ktorý predtým do objektu zavítal a nakrútil tam reportáž. Namiesto luxusného interiéru, o ktorom informoval film z dielne FBK, tento štáb našiel na mieste stavenisko a "samý betón". FBK však už predtým vo svojom filme informoval, že objekt bol už hotový a zariadený, ale pre chyby pri výstavbe a pleseň už musel byť renovovaný.

Zdroj: YouTube/Alexej Navaľnyj

Vlastník sa mal prihlásiť

MASH vo svojej reportáži vyzval, aby sa vlastník objektu prihlásil. Rotenberg pár dní na to uviedol, že "nie je tajomstvo, že je beneficiálnym vlastníkom". Dodal, že pokiaľ ide o vlastnícke vzťahy, je to "komplikovaný objekt, bolo veľa veriteľov, podarilo sa mi stať sa beneficiálnym vlastníkom". Areál označil za "dar z nebies: to miesto je nádherné". Práve Rotenberg prišiel s tým, že na mieste bude apartmánový hotel. Dodal, že v hotelierstve podniká "už niekoľko rokov", pričom vlastní "niektoré objekty na Kryme, Ďalekom východe a Altaji".

Miliardár v rozhovore vyhlásil, že komplex v Gelendžiku získal "pred niekoľkými rokmi". Už vtedy si podľa vlastných slov uvedomoval, že ide o budovu, ktorá má povesť zaťaženú škandálmi a dohadmi. Podľa spravodajského portálu RBK investigatívny tím FBK dospel k záveru, že komplex má niečo spoločné s prezidentom na základe toho, že podľa ich informácií sa na financovaní výstavby a údržby zariadenia podieľali štátne spoločnosti a podnikatelia napojení na Putina a o ochranu sa údajne starajú tajné služby vrátane FSB.

FSB následne na žiadosť RBK vysvetlila, že na území Gelendžiku a v okolitých oblastiach sa nenachádzajú žiadne objekty chránené Federálnou službou ochrany (FSO), ktorá tam nezaviedla ani žiadne zákazy a obmedzenia týkajúce sa preletov lietadiel či plavby lodí. Ako vysvetlila FSB, bezletová zóna v oblasti mysu Idokopas bola vytvorená v lete roku 2020 kvôli "zvýšenej spravodajskej činnosti" mnohých susedných štátov, vrátane členov NATO. Podľa názoru Pevčich zverejnenie dokumentu FBK o Putinovom paláci bolo pre mnoho ľudí ďalším dôvodom, prečo sa 23. a 31. januára zúčastnili na zhromaždeniach na podporu Navaľného.