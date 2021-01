Inaugurácia amerického prezidenta sa blíži: VIDEO Prípravy vrcholia, Biden predstaví svoje plány

Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon

10:50 Podľa šéfa Pentagónu nie sú informácie o hrozbách pri inaugurácii

Americké úrady nemajú podľa úradujúceho amerického ministra obrany Christophera Millera spravodajské informácie o vnútornej hrozbe pri inaugurácii nového prezidenta Joea Bidena. Minister to uviedol v reakcii na správu, že americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vykonáva bezpečnostnú previerku 25-tisíc členov národnej gardy, ktorí sa vo Washingtone podieľajú na zaručení bezpečnosti uvedenia nového prezidenta do úradu. Podľa ministra je preverovanie príslušníkov bežnou praxou, napísala dnes agentúra Reuters.

"V zaručení bezpečnosti hlavného mesta nenechávame nič na náhodu, aj keď nemáme spravodajské informácie o tom, že by hrozila hrozba zvnútra," uviedol dosluhujúci šéf Pentagónu. Informácie či dôkazy o vnútornej hrozbe neexistujú ani podľa úradujúceho ministra vnútornej bezpečnosti Petera Gaynora. Podľa neho je preverovanie príslušníkov národnej gardy zo strany FBI "obozretným krokom".

09:53 Trump odchádza s najnižšou podporou od nástupu do funkcie

Dosluhujúci americký prezident Donald Trump opustí v stredu Biely dom s vôbec najnižšou podporou verejnosti, akú mal počas celého svojho prezidentského mandátu. Vyplýva to najnovšieho prieskumu Gallupovho inštitútu, podľa ktorého Trumpa aktuálne podporuje len 34 percent Američanov, informuje agentúra AFP.

Výsledky prieskumu zverejnil inštitút v pondelok. Dodal, že Trumpovu prácu počas štvorročného funkčného obdobia v prezidentskom úrade schvaľovalo v priemere 41 percent Američanov. To je o štyri percentuálne body menej než podpora ktoréhokoľvek z jeho predchodcov, akú Gallupov inštitút zaznamenal od roku 1938, odkedy takéto sondáže uskutočňuje.

09:22 Biden počas prvého dňa v úrade predstaví reformu migračnej politiky

Novozvolený americký prezident Joe Biden plánuje v stredu, počas svojho prvého dňa v úrade, predstaviť zásadnú reformu migračnej politiky. Na základe Bidenovho návrhu by zhruba 11 miliónov ľudí, žijúcich v USA nelegálne, mohlo do ôsmich rokov získať americké občianstvo. Ako napísala v utorok agentúra AP, pôjde o výrazný odklon od tvrdej imigračnej politiky Bidenovho predchodcu Donalda Trumpa.

Po štyroch rokoch Trumpovej reštriktívnej imigračnej politiky a masových deportácií tento legislatívny návrh predstavuje jeden z hlavných prísľubov Bidenovej predvolebnej kampane, ktorý bol adresovaný latinskoamerickým voličom a ďalším prisťahovaleckým komunitám.

Osoby nelegálne žijúce v USA budú môcť do piatich rokov získať zelenú kartu, teda povolenie na dočasný pobyt: ak prejdú bezpečnostnými previerkami, budú platiť dane a splnia ďalšie základné podmienky. Ak sa rozhodnú uchádzať sa o získanie občianstva, bude nasledujúce tri roky prebiehať proces jeho nadobudnutia.

08:48 Melania Trumpová v rozlúčkovom príhovore odmietla násilie

Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová v rozlúčkovom videopríhovore odmietla násilie, ktoré podľa nej nie je nikdy riešením. Vzdala tiež úctu rodinám vojakov, zdravotníckym pracovníkom bojujúcim proti pandémii či osobám pomáhajúcim obetiam závislosti na opiátoch, píše agentúra AFP.

Prvá dáma v takmer sedemminútovom príhovore zverejnenom v noci na utorok spomenula svojho manžela Donalda Trumpa iba raz. "Uplynulé štyri roky boli nezabudnuteľné. V čase, keď sa moje a Donaldove pôsobenie v Bielom dome chýli ku koncu, myslím na všetkých ľudí, ktorí mi prirástli k srdcu, na ich neuveriteľné príbehy lásky, vlastenectva a odhodlania," povedala prvá dáma. "Buďte vášniví vo všetkom, čo robíte. Vždy však pamätajte na to, že násilie nikdy nie je riešením a nikdy nebude ospravedlniteľné," dodala.

07:16 Na inauguráciu sa znovu dá dokopy obľúbená skupina Bidenovho zosnulého syna

Rocková skupina The New Radicals sa v stredu znovu dá dohromady na jediný deň - zahrá po inaugurácii amerického novozvoleného prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Urobí to na pamiatku Bidenovho syna, ktorý pred vyše piatimi rokmi zomrel na rakovinu, informovala tlačová agentúra AFP.

Hudobná skupina z Los Angeles pôsobila spolu iba krátko, od roku 1997 do roku 1999, ale jej singel "You Get What You Give" sa stal medzinárodným hitom. Keď Beau Biden bojoval s rakovinou mozgu, ktorá si v máji 2015 vyžiadala jeho život, rodina vnímala hit ako povzbudzujúcu skladbu. Joe Biden to neskôr napísal vo svojej životopisnej knihe "Promise Me, Dad" (Sľúb mi, ocko).

Pieseň akoby sa prihovárala všetkým ľuďom, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím, a prinášala posolstvo nádeje. Končí sa výzvou, aby ľudia vzdorovali útlaku zo strany bezcitných a mocných. Nadčasové slová a hudba uisťovali o trvalej pravde: "You Get What You Give" (Dostávaš to, čo dávaš.)